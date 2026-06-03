Xcimer Energy ha recentemente attivato il suo sistema laser Phoenix, un evento che segna un passo fondamentale nello sviluppo delle infrastrutture per la fusione laser. Phoenix è ora riconosciuto come il laser privato più grande del mondo, rappresentando un'innovazione significativa nel settore dell'energia da fusione commerciale.

Il Sistema Phoenix e la Visione di Xcimer

Il sistema Phoenix trae ispirazione dal modello del National Ignition Facility (NIF), un'installazione nota per aver conseguito il controllo di una reazione di fusione in cui l'energia prodotta supera quella impiegata per l'innesco.

Al NIF, ben 192 fasci laser vengono focalizzati su un bersaglio, convertendo la loro energia in raggi X che comprimono una capsula di combustibile fino al punto di fusione.

L'obiettivo di Xcimer è sviluppare laser che siano al contempo più potenti e meno complessi, rendendo così il concetto del NIF economicamente più vantaggioso. Phoenix impiega due laser capaci di emettere impulsi di straordinaria potenza in brevissimi istanti, aumentando le probabilità di ottenere reazioni di fusione utili. Il nucleo di questo laser, che si estende per 38 metri, è progettato per generare oltre 1 kilojoule di energia.

La Roadmap di Xcimer: Prossimi Obiettivi

Nonostante Phoenix rappresenti una pietra miliare, è solo una fase intermedia verso la realizzazione di un impianto su scala commerciale, il quale richiederà una potenza superiore ai 12 megajoule.

Xcimer prevede di completare un prototipo pienamente operativo entro il 2028, con l'intento di sviluppare sistemi di dimensioni maggiori capaci di produrre almeno l'equivalente dell'energia che consumano.

La roadmap strategica di Xcimer delinea chiaramente i prossimi sviluppi: entro il 2028 è previsto Anvil, un sistema progettato per erogare 200 kilojoule al bersaglio. Seguirà Vulcan, un sistema da 12 megajoule atteso per il 2031. L'azienda mira a lanciare Athena, il suo primo impianto pilota per la fusione, entro la metà degli anni '30, con una capacità di produzione di 400 MWe di energia continua.

Espansione Operativa e Impatto Industriale

Parallelamente ai progressi tecnologici, Xcimer sta espandendo significativamente le proprie operazioni in Colorado.

L'azienda punta a raddoppiare la sua forza lavoro, che attualmente conta circa 200 dipendenti, nei prossimi anni. Questa crescita evidenzia la transizione in atto nel settore della fusione, che sta passando dalla fase di ricerca scientifica a quella di produzione industriale.

L'espansione a Denver si rivela strategica, grazie alla vicinanza a importanti laboratori nazionali e a un ecosistema industriale avanzato. Questa posizione privilegiata consente a Xcimer di attrarre talenti qualificati dai settori aerospaziale e della difesa, supportando la sua missione di rivoluzionare l'energia da fusione commerciale.

La leadership di Xcimer nella tecnologia della fusione laser e la sua crescente presenza operativa sottolineano il grande potenziale per un futuro energetico sostenibile e innovativo, dove la fusione si afferma come una fonte di energia pulita e di inestimabile valore.