Dopo anni di critiche per essere rimasta indietro nella corsa all'intelligenza artificiale, Apple ha svelato al Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 una significativa revisione della sua strategia AI. L'evento ha segnato il debutto di una nuova versione di Siri, ora profondamente integrata con tecnologie avanzate.

La strategia AI di Apple: prudenza e utente al centro

L'azienda ha sempre privilegiato un approccio prudente e user-centric nello sviluppo tecnologico. Durante la conferenza, Craig Federighi ha sottolineato come la filosofia di Apple sia quella di servire concretamente le persone, evitando di perseguire l'AI per il semplice gusto dell'innovazione.

Questo si pone in contrasto con la tendenza di altre aziende a implementare l'intelligenza artificiale senza un chiaro obiettivo.

Questa nuova fase introduce Siri AI, una versione completamente rinnovata dell'assistente vocale, potenziata dalla collaborazione con Google Gemini. L'obiettivo è rendere Siri non solo più conversazionale ma anche capace di fornire risposte contestuali e personalizzate per l'utente, agendo come un vero e proprio chatbot intelligente.

Siri AI: nuove funzionalità e integrazione profonda

Il nuovo Siri AI si distingue per la sua profonda integrazione nell'intero ecosistema Apple, consentendo un'interazione fluida con le app native su dispositivi mobili e laptop. Questo permette di gestire pianificazioni quotidiane, trovare informazioni dettagliate e ottenere indicazioni.

Le sue capacità includono suggerimenti proattivi e l'interpretazione del contesto visivo sullo schermo dell'utente.

Mike Rockwell, vicepresidente dell'ingegneria Siri di Apple, ha dimostrato le potenzialità dell'assistente: identificare luoghi da foto, recuperare indirizzi di amici e fornire indicazioni multi-stop, tutto all'interno dell'interfaccia di Siri, senza passare tra diverse applicazioni. In futuro, l'app sarà in grado di correggere testi, supportare lo shopping, aggiungere eventi al calendario e utilizzare la fotocamera per recuperare informazioni nutrizionali. Inizialmente, sarà disponibile solo in inglese.

Dipanjan Chatterjee, analista principale di Forrester, ha commentato che una Siri «fondamentalmente riarchitettata all'interno di iOS 27 con un piccolo aiuto da Google Gemini rappresenterebbe più di un aggiornamento: segnalerebbe la prontezza di Apple a rendere l'AI il livello di interfaccia primario in tutto il suo ecosistema».

Investimenti e approccio economico di Apple

Nonostante le avanzate capacità AI, Apple ha mantenuto un livello di spesa contenuto rispetto ai concorrenti. L'azienda ha destinato circa 14 miliardi di dollari quest'anno, a fronte dei 900 miliardi investiti complessivamente da altri giganti tecnologici. Questa strategia mira a massimizzare i ricavi mantenendo i costi sotto controllo, privilegiando un approccio incrementale e mirato all'efficienza.

Sicurezza dei minori e nuove protezioni

Oltre alle innovazioni tecnologiche, Apple ha posto una particolare attenzione alla sicurezza dei bambini, aggiornando la gestione degli account sui dispositivi. Nuove salvaguardie offrono ai genitori maggiori strumenti di personalizzazione per limitare l'accesso dei figli a contenuti, conversazioni e app specifiche.

Raja Bose, direttore di Apple per la fiducia, la sicurezza e i valori, ha sottolineato l'importanza di «non aprire troppo la porta, troppo in fretta».

Un «assistente di configurazione facile da usare» aiuterà i genitori a curare ciò che i figli possono visualizzare, espandendo gradualmente i permessi con l'età. Nuove funzionalità di sicurezza includono la richiesta di permesso ai genitori per la navigazione su nuovi siti in Safari e il monitoraggio proattivo dei messaggi per contenuti violenti, con la possibilità di sfocarli. L'interfaccia di Screen Time è stata semplificata per mostrare più chiaramente l'uso delle app da parte dei bambini, consentendo ai genitori di impostare limiti di tempo giornalieri, anche seguendo le raccomandazioni dell'American Academy of Pediatrics, con cui Apple ha stretto una partnership.

Accanto alla rinnovata Siri, Apple ha presentato altre funzionalità di Apple Intelligence, integrando elementi AI nel browser Safari, nella messaggistica e nell'app Casa. Nuovi strumenti per fotocamera e foto utilizzano l'AI per creare, alterare o migliorare immagini, tutte funzionalità sviluppate in collaborazione con Google.

Nel contesto di queste evoluzioni, la sfida per Apple è garantire che le nuove tecnologie migliorino l'esperienza utente nel rispetto della privacy e della sicurezza. Questo equilibrio tra innovazione e responsabilità potrebbe rappresentare il vero vantaggio competitivo dell'azienda nel futuro dell'intelligenza artificiale, come suggerito anche da John Ternus, futuro successore di Tim Cook, secondo cui l'AI dovrebbe «semplicemente rendere le cose che fai migliori e più facili» in modo quasi impercettibile.