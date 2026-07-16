Meta ha annunciato il 16 luglio 2026 una significativa estensione delle sue policy di sicurezza per i minorenni: l'azienda inizierà a notificare i genitori qualora un adolescente discuta di suicidio o autolesionismo con il chatbot Meta AI. Questa nuova misura si affianca alle notifiche già attive per ricerche sensibili su Instagram e rafforza gli strumenti di supervisione parentale.

Come funzionano le nuove notifiche di Meta AI

Per identificare le conversazioni a rischio, Meta ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale dedicato, capace di rilevare riferimenti chiari a intenti autolesionistici.

Ogni segnalazione generata dall'AI viene sottoposta a una revisione manuale per ridurre al minimo i falsi allarmi. In caso di ambiguità sull'intento del minore, viene adottata la massima cautela, procedendo con l'invio dell'avviso al genitore. Attualmente, queste notifiche sono operative per i genitori che utilizzano Instagram Parental Supervision negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, con un'espansione globale prevista entro la fine del 2026.

Estensione delle protezioni e contatto con i servizi d’emergenza

L'introduzione di queste notifiche si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento delle misure di sicurezza. Oltre a estendere le segnalazioni già previste per le ricerche su Instagram, Meta ha applicato l'impostazione "Limited Content" – che su Instagram limita l'esposizione a temi romantici, sessuali o legati all'alcol – anche alle interazioni con Meta AI.

In prospettiva, l'azienda prevede di implementare un sistema per contattare direttamente i servizi d'emergenza qualora una conversazione con il chatbot indichi un rischio imminente di autolesionismo o suicidio, una pratica già in uso per i contenuti pubblicati su Facebook e Instagram.

Strumenti di supervisione e collaborazione con esperti

L'iniziativa è parte integrante di un percorso volto a implementare strumenti di supervisione avanzati per gli account degli adolescenti. Meta offre già ai genitori la possibilità di visualizzare i temi discussi con Meta AI negli ultimi sette giorni, tramite una dashboard dedicata. L'azienda sta inoltre definendo protocolli che si ispirano ai criteri di rating cinematografico 13+, lavorando in sinergia con gruppi di esperti nel campo del benessere e della sicurezza digitale.

Un impegno costante per la sicurezza dei giovani

L'obiettivo primario di Meta è creare esperienze AI age-appropriate per gli adolescenti, fornendo al contempo ai genitori strumenti concreti e tempestivi per intervenire, specialmente nelle situazioni più critiche come l'autolesionismo. Gli interventi manuali e gli alert calibrati sono concepiti come un primo passo, destinato a essere perfezionato nel tempo per garantire la massima efficacia.

In sintesi, la decisione di Meta segna un'ulteriore evoluzione delle sue policy di sicurezza per i minorenni. Questo pacchetto di misure include l'estensione delle impostazioni "Limited Content", il monitoraggio delle conversazioni con Meta AI, la revisione manuale delle segnalazioni e l'invio di notifiche ai genitori. L'impegno non si limita agli strumenti digitali, ma si estende alla possibilità di coinvolgere i servizi d'emergenza per proteggere i più giovani nei momenti di reale crisi.