Un accordo storico e senza precedenti è stato approvato da un tribunale federale statunitense: Anthropic, azienda leader nell'intelligenza artificiale, verserà 1,5 miliardi di dollari per risolvere una class action per violazione del diritto d'autore. La transazione chiude una complessa disputa legale con un gruppo di autori ed editori, i quali avevano accusato la società di aver utilizzato le loro opere protette da copyright per addestrare il suo noto chatbot, Claude, senza le dovute autorizzazioni.

L'Origine della Controversia sul Copyright

La vicenda giudiziaria ha preso il via nel 2024, quando un collettivo di scrittori ha intentato una causa contro Anthropic.

L'accusa principale riguardava lo scaricamento e l'impiego di milioni di libri piratati per alimentare i modelli di intelligenza artificiale della compagnia, supportata da colossi come Amazon e Alphabet. Sebbene il giudice William Alsup avesse inizialmente riconosciuto l'uso dei testi per il training dell'AI come fair use – un utilizzo lecito secondo la legge sul diritto d'autore – aveva contemporaneamente stabilito che l'acquisizione di tali opere attraverso piattaforme illegali costituiva una chiara violazione. Questa distinzione ha segnato un punto cruciale nella controversia legale.

Dettagli dell'Accordo e Reazioni degli Autori

L'accordo prevede un risarcimento di 3.000 dollari per ciascuna delle circa 500.000 opere coinvolte, con pagamenti destinati sia agli autori che agli editori.

La giudice Araceli Martinez-Olguin ha ratificato l'intesa il 20 luglio 2026, definendola la più grande transazione nella storia americana in materia di copyright. Nonostante l'entità economica, molti degli autori interessati hanno espresso riserve, ritenendo che l'accordo non rappresenti una vera e propria vittoria significativa per i loro diritti.

Critiche e Implicazioni Legali Future

La transazione non è stata esente da critiche. Alcuni autori ed editori hanno manifestato il desiderio di procedere con un processo completo, sostenendo che l'accordo potesse sovra-compensare gli avvocati dei querelanti o escludere ingiustamente alcuni titolari di diritto d'autore. Di conseguenza, una parte degli aventi diritto ha scelto di non aderire all'accordo collettivo, preferendo intraprendere azioni legali individuali contro Anthropic per tutelare i propri interessi.

Questo accordo di Anthropic ha innescato un effetto domino, alimentando altre cause legali contro giganti tecnologici quali Google, Meta, Midjourney e OpenAI. L'industria dell'intelligenza artificiale si trova ora sotto un'attenta lente d'ingrandimento legale, poiché la questione dell'utilizzo di contenuti protetti da copyright per l'addestramento dei modelli AI è diventata centrale. Gli esiti di questi contenziosi potrebbero delineare precedenti legali fondamentali, con ripercussioni significative per il futuro della tecnologia e la protezione del diritto d'autore. Il caso sottolinea la crescente complessità delle sfide legali nell'era dell'AI, evidenziando la necessità di un'evoluzione normativa che bilanci l'innovazione con la tutela dei creatori.