L'approvazione regolamentare ottenuta da Apple in Cina segna un passo significativo per l'azienda, che si prepara a lanciare la sua offerta di intelligenza artificiale generativa, Apple Intelligence, nel vasto mercato cinese. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a un accordo strategico con Alibaba, uno dei principali colossi tecnologici locali. La Cyberspace Administration of China ha infatti dato il via libera ai servizi di AI di Apple, consentendo l'integrazione del modello Qwen AI di Alibaba nei sistemi operativi della casa di Cupertino, inclusi iOS, iPadOS, macOS e visionOS.

Il Mercato Cinese: Una Priorità Strategica per l'AI

Questo sviluppo rappresenta una tappa cruciale per le ambizioni di Apple nel settore dell'intelligenza artificiale in Cina, un mercato riconosciuto per la sua importanza strategica. La rilevanza di questa regione è sottolineata dai risultati finanziari: nel secondo trimestre, le vendite di Apple nella Grande Cina hanno registrato un incremento del 28%, raggiungendo i 20,5 miliardi di dollari. Tale crescita non solo evidenzia il successo dei prodotti esistenti, ma rafforza anche l'esigenza di una presenza più profonda e integrata nel panorama tecnologico locale, specialmente nel campo dell'AI.

Prima di siglare l'accordo con Alibaba, Apple aveva esplorato diverse altre partnership con attori locali, tra cui Baidu.

Tuttavia, queste trattative avevano incontrato ostacoli significativi, principalmente legati alla difficoltà di adattare i modelli proprietari alle specifiche esigenze dei consumatori cinesi. Anche le collaborazioni con DeepSeek e altre tecnologie locali erano state considerate, ma tali esplorazioni avevano causato ritardi nel lancio di Apple Intelligence sul mercato cinese, inizialmente atteso per il 2024.

La Scelta di Alibaba Qwen AI e le Sue Capacità

La partnership tra Apple e Alibaba è stata ufficialmente confermata da entrambe le parti. Il modello Qwen AI di Alibaba sarà integrato nelle esperienze di Apple Intelligence, sebbene non sia ancora stata comunicata una data precisa per la disponibilità delle nuove funzionalità.

Questa integrazione promette di offrire capacità avanzate di comprensione e generazione di testo e immagini, aprendo nuove e significative possibilità per gli utenti Apple in Cina.

La notizia dell'accordo ha generato un impatto positivo sui mercati azionari: le azioni di Alibaba hanno registrato un incremento del 4% nel pre-market, per poi consolidare un aumento complessivo del 6%.

Il Quadro Regolatorio Cinese per l'AI Generativa

La Cina ha recentemente approvato una serie di nuovi servizi di AI generativa per dispositivi mobili, tra cui Apple Intelligence, in risposta alla crescente domanda di applicazioni AI per i consumatori. Questo sviluppo si inserisce in un quadro normativo più ampio, progettato per bilanciare l'innovazione tecnologica con la sicurezza dei contenuti e la governance dei dati.

Le nuove regolamentazioni impongono la registrazione di tutti i servizi di AI generativa destinati al pubblico, creando un equilibrio tra rapido sviluppo e controllo regolamentare.

Tra i servizi di AI generativa recentemente approvati figurano, oltre a Apple Intelligence, anche Samsung Galaxy AI, Huawei Xiaoyi, Vivo BlueOnDevice, Oppo AndesGPT, Xiaomi PengPai AI e Doubao per gli smartphone Nubia.

Il riconoscimento da parte delle autorità cinesi rappresenta non solo un traguardo per Apple, ma anche un indicatore significativo delle future dinamiche del settore tecnologico in Cina. Questo mercato, pur essendo caratterizzato da normative rigorose, dimostra una chiara propensione all'innovazione e all'adozione di nuove tecnologie.