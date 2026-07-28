Apple ha lanciato negli Stati Uniti il 28 luglio 2026 il programma di leasing Apple Upgrade. In collaborazione con Klarna, il servizio permette di pagare iPhone, Apple Watch, Mac e iPad con rate mensili, sostituendo i precedenti piani di finanziamento Apple.

Durata e opzioni

I contratti di leasing prevedono 24 mesi per iPhone e Apple Watch, e 36 mesi per Mac e iPad. Al termine, l’utente può restituire, acquistare o effettuare l’upgrade al modello più recente.

Obiettivi e contesto

Disponibile negli Stati Uniti (online, app, negozi), il programma mira a mitigare gli aumenti di prezzo su Mac e iPad, causati dalla “RAMageddon” (crisi globale della memoria), offrendo un’alternativa accessibile.

Esclusioni e requisiti

Sono esclusi Apple Watch SE, iPad entry-level, iPhone 16 e MacBook Neo. Il servizio non include AppleCare. L’approvazione richiede un soft credit check di Klarna.

Vantaggi e stabilità

La partnership con Klarna trasferisce il rischio di credito ad Apple, ottimizzando la gestione. Promette rate mensili inferiori, contenendo l’impatto degli aumenti di prezzo sulle vendite e stabilizzando i ricavi.

Implicazioni di mercato

Apple Upgrade ristruttura il modello retail-finanziario statunitense, trasformando l’acquisto di hardware in una sottoscrizione. Risponde alla scarsità di memoria e alla domanda crescente legata all’AI. La collaborazione con Klarna rafforza flessibilità e diluizione dei costi per i consumatori.

In sintesi, il programma risponde ai vincoli della supply chain e ridefinisce il rapporto utente-dispositivo, orientandolo alla permanenza flessibile anziché alla proprietà immediata.