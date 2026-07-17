Recentemente, numerosi clienti di Amazon Web Services (AWS) hanno vissuto momenti di forte preoccupazione a causa di stime di fatturazione mensile che, in alcuni casi, superavano la soglia dei miliardi di dollari. Amazon ha prontamente confermato l'esistenza di un bug all'interno del proprio portale di fatturazione AWS, identificandolo come la causa di queste proiezioni di costi completamente inaccurate per una parte degli utilizzatori dei suoi servizi cloud.

Il Glitch di Fatturazione AWS: Cronologia e Origine del Problema

Le prime segnalazioni di dati di fatturazione inverosimili sono giunte a partire da giovedì sera.

Amazon ha comunicato che il problema ha avuto origine nel sottosistema di calcolo della fatturazione, il quale ha generato numeri fortemente gonfiati che non corrispondevano all'effettivo utilizzo delle risorse cloud da parte dei clienti. Per rassicurare gli utenti, Amazon ha chiarito che «le stime di fatturazione visualizzate non riflettono l'uso effettivo né gli addebiti reali».

La causa specifica è stata individuata in un errore di pricing unitario all'interno del sottosistema di calcolo della fatturazione stimata. Questo mispricing ha avuto inizio il 16 luglio e ha richiesto diverse ore di indagine da parte degli ingegneri AWS per essere diagnosticato completamente. L'anomalia si è manifestata principalmente nella AWS Billing and Cost Management Console e in Cost Explorer, dove un glitch nella telemetria ha inserito proiezioni di costo errate nelle dashboard dei clienti.

Impatto sui Clienti e Le Misure Adottate da AWS

Le segnalazioni degli utenti, ampiamente documentate anche su piattaforme come Reddit, hanno mostrato esempi di stime finanziarie estreme e inaspettate. Un caso emblematico ha visto un cliente visualizzare un addebito stimato di circa 2,5 miliardi di dollari per l'utilizzo di AWS nel mese corrente, con altri utenti che hanno ricevuto avvisi simili, variando da pochi milioni a centinaia di milioni di dollari. Nonostante queste cifre allarmanti, Amazon ha ribadito che nessun addebito reale basato su tali valori sarà applicato e ha garantito il suo impegno a risolvere la problematica nel più breve tempo possibile.

In risposta all'incidente, AWS ha fornito chiare raccomandazioni ai clienti: non farsi prendere dal panico e, soprattutto, non modificare l'architettura dei propri sistemi o intraprendere azioni drastiche a seguito delle stime errate.

È stato specificamente consigliato ai team FinOps e DevOps di posticipare o ignorare eventuali alert finanziari automatizzati generati a partire dal 16 luglio, in quanto considerati probabili falsi positivi. AWS ha inoltre assicurato che, una volta risolto il problema del pricing unitario, i dati di fatturazione saranno ricalcolati e aggiornati in sicurezza su tutti gli account clienti globali interessati, eliminando qualsiasi proiezione inappropriata.

Considerazioni Finali e Monitoraggio Continuo

Questa situazione ha sollevato importanti interrogativi sulla robustezza e l'affidabilità dei sistemi di gestione dei costi di AWS, evidenziando la necessità di continui miglioramenti per prevenire futuri malfunzionamenti di tale portata.

L'incidente ha sottolineato con forza come l'accuratezza delle unità di pricing sia un elemento fondamentale per mantenere la fiducia dei clienti e per evitare potenziali danni reputazionali ed economici.

Nel frattempo, AWS continua a monitorare attivamente la sua Service Health Dashboard. L'obiettivo è fornire aggiornamenti in tempo reale e rassicurare costantemente i clienti sulla sicurezza dei loro dati e sulla correttezza dei costi reali, attendendo il completamento della mitigazione e il ritorno alla normalità delle metriche.