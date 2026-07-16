Il colosso energetico BP ha annunciato la chiusura del suo braccio di venture capital, un'iniziativa avviata nel 2006, segnando una svolta strategica significativa. Questa decisione rientra in un piano più ampio volto a riallocare le risorse finanziarie e a concentrarsi su attività a più alto rendimento, sollevando interrogativi sulle future priorità dell'azienda nel settore delle tecnologie pulite e della transizione energetica.

La ridefinizione degli investimenti nelle tecnologie verdi

Il rapporto di BP con le tecnologie per il clima è stato spesso altalenante.

La compagnia ha ora ceduto la maggior parte del suo portafoglio di venture capital a Verdane, una rinomata società di private equity nordica. Il portafoglio includeva oltre dieci aziende, molte delle quali attive nella transizione energetica, con investimenti in settori chiave come l'idrogeno verde, la e-mobility e l'energia geotermica. BP ha dichiarato che manterrà solo un numero limitato di partecipazioni in quelle tecnologie considerate strategicamente rilevanti per le proprie attività principali.

La nuova direzione sotto Meg O’Neill

Sotto la guida del CEO Meg O’Neill, insediatasi nell'aprile del 2026, BP ha impresso una chiara direzione strategica, ponendo l'accento sulla semplificazione del portafoglio, una drastica riduzione dei costi e un controllo più stringente delle spese in conto capitale.

Questa impostazione mira ad allineare la compagnia alle attuali dinamiche di mercato e a rafforzare la sua redditività a lungo termine, privilegiando la disciplina finanziaria.

Il bilancio degli investimenti di BP Ventures

Avviata nel 2007, BP Ventures ha investito in un'ampia gamma di settori innovativi. Nonostante le iniziali ambizioni di affermarsi come pioniere nelle energie alternative, il portafoglio non ha raggiunto una redditività significativa. Il valore complessivo del portafoglio si attestava intorno a 1,2 miliardi di dollari, una somma che, di fatto, copriva solo gli investimenti iniziali sostenuti dall'unità nel corso degli anni.

Impatti sull'occupazione e prospettive future

La chiusura di BP Ventures solleva interrogativi significativi riguardo al destino degli impiegati.

La compagnia non ha fornito dettagli specifici sul personale coinvolto, una mancanza di chiarezza che potrebbe generare tensioni interne, specialmente in un contesto di possibili licenziamenti. La finalizzazione della vendita a Verdane è prevista entro il secondo trimestre del 2027, un passaggio che segnerà un netto rimescolamento delle priorità aziendali.

In sintesi, mentre BP si distacca da una porzione del settore tecnologico, la sua nuova rotta strategica appare chiaramente orientata a rafforzare le attività tradizionali. Resta da osservare come questa scelta influenzerà la visione a lungo termine dell'azienda e le sue future iniziative nel campo delle energie sostenibili, in un panorama energetico in continua evoluzione.