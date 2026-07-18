Databricks ha raggiunto una valutazione di 188 miliardi di dollari. Un round di finanziamenti guidato da Coatue (circa 3 miliardi di dollari) conferma la sua ascesa nel settore dell'intelligenza artificiale.

Fondata nel 2013, Databricks è passata da piattaforma big data a fornitore leader di soluzioni AI. Prodotti innovativi includono Lakebase (base dati per agenti AI), Unity AI Gateway (gestione modelli AI) e Omnigent ('meta-harness' per agenti multipli), solidificando la sua posizione di mercato.

Crescita e innovazione AI

Il percorso di Databricks verso la leadership nell'intelligenza artificiale è scandito da tappe di finanziamento.

L'ultimo round rappresenta un incremento di valore rispetto ai 134 miliardi di dollari di cinque mesi fa, evidenziando la fiducia degli investitori. L'evoluzione dei prodotti ha mostrato come Databricks abbia ottimizzato l'uso di modelli open-source (es. GLM 5.2), dimostrando maggiore efficienza operativa rispetto a soluzioni proprietarie più costose, in termini di costi e gestione task.

Il ruolo di Coatue

La guida di Coatue nel recente round di investimenti è un riconoscimento del valore attuale di Databricks e una scommessa sul suo potenziale futuro. Questa partnership strategica rafforza entrambi, sostenendo Databricks nell'espansione e innovazione continua nell'AI. Le operazioni recenti seguono uno schema di finanziamenti progressivi: da 5 miliardi di dollari a febbraio, ai 3 miliardi attuali, evidenziando progressione costante e pianificata.

Il futuro di Databricks

Con capitale e prodotti all'avanguardia, Databricks è in posizione privilegiata per influenzare la direzione del settore dell'intelligenza artificiale. Le sue capacità di scala e innovazione le permettono di giocare un ruolo chiave nel definire gli standard industriali, ora che il software è orientato all'AI. La crescita esponenziale non è solo un successo finanziario, ma un cambiamento di paradigma su come le aziende possono utilizzare e ottimizzare l'AI per creare valore tangibile. Con l'espansione del portafoglio prodotti e la volontà di innovare, Databricks è ben posizionata per mantenere il suo vantaggio competitivo in un mercato sempre più complesso e affollato.