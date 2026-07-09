Un tribunale federale statunitense ha approvato un accordo da 1,5 milioni di dollari tra Elon Musk e la Securities and Exchange Commission (SEC), nonostante il giudice abbia espresso profonde perplessità sull’intesa. Si chiude così una controversia avviata all’inizio del 2025, relativa al ritardato adempimento di Musk nel comunicare la sua partecipazione crescente in Twitter (oggi X) nel 2022, un ritardo che, secondo la SEC, gli avrebbe fatto guadagnare circa 150 milioni di dollari.

Giudizio con riserva: le perplessità del giudice

Il pronunciamento è stato emesso dal giudice di distretto Sparkle Sooknanan, che ha dichiarato di avere «significant misgivings» (significative perplessità) riguardo alla correttezza del patteggiamento e ha identificato diversi «red flags» (campanelli d’allarme) nella proposta della SEC.

La magistrata ha sottolineato che il suo ruolo è limitato a verificare che l’accordo rispetti standard minimi di equità e ragionevolezza. Sebbene non ritenga che l’intesa raggiunga pienamente tale livello, non ha potuto definirla del tutto inaccettabile.

Accordo senza ammissione di colpa e struttura peculiare

L’intesa, concordata a maggio 2026, prevede che un trust a nome di Musk versi la sanzione pecuniaria di 1,5 milioni di dollari, senza alcuna ammissione di responsabilità da parte sua. La SEC sostiene che il ritardo nell’annunciare la sua partecipazione in Twitter abbia consentito a Musk di acquistare azioni a un prezzo vantaggioso, accumulando guadagni illeciti stimati in 150 milioni di dollari.

Musk, dal canto suo, ha controbattuto definendo il ritardo come non intenzionale.

Dubbi su un possibile trattamento speciale

Il giudice Sooknanan ha anche sollevato questioni sul fatto che l’accordo consenta a Musk di presentarsi come esente da colpe, considerando la scelta di transigere con un trust anziché direttamente con lui. Sono stati espressi dubbi sul ruolo del governo precedente nel facilitare l’intesa, suggerendo un possibile trattamento privilegiato. La magistrata ha chiarito che il compito del tribunale non è agire da censore né da passivo garante, ma spetta al pubblico valutare se la SEC abbia fatto abbastanza per far rendere conto Musk delle sue azioni, anche attraverso il voto.

Il contesto e le implicazioni regolatorie

La causa era stata avviata nel gennaio 2025 e si riferiva a un obbligo normativo, previsto dalle sezioni 13(d) del Securities Exchange Act, di comunicare tempestivamente (entro 10 giorni) l’acquisizione di una partecipazione superiore al 5% in una società quotata, in questo caso Twitter. Il ritardo di 11 giorni, sostenuto dalla SEC, ha generato un vantaggio economico consistente, quantificato dall’agenzia in circa 150 milioni di dollari. L’accordo giunge dopo mesi di negoziazioni e in un contesto di tensioni interne alla SEC stessa, con dimissioni di figure chiave.

Equilibrio tra giustizia e verità formale

Il patteggiamento chiude una lunga vicenda legale di risonanza pubblica, ma lascia aperte riflessioni sul bilanciamento tra giustizia sostanziale e forme processuali.

Il fatto che Musk non abbia dovuto restituire i presunti 150 milioni di “guadagni illeciti” e che l’accordo non contenga un’ammissione di colpa, alimentano interrogativi sul ruolo delle agenzie di regolazione nel trattare con individui di enorme rilievo economico.

Nonostante le riserve espresse dal tribunale, l’accordo è stato formalmente accettato, chiudendo una delle principali controversie regolatorie legate al miliardario e alla sua acquisizione di Twitter. Resta ora al pubblico e agli osservatori valutare se questa definizione rappresenti un precedente accettabile per i casi futuri.