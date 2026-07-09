Lovable, startup svedese specializzata nel vibe-coding, è in trattative per un round di finanziamento che potrebbe raddoppiare la sua valutazione a 13,2 miliardi di dollari. L'obiettivo è raccogliere 300 milioni di dollari, raddoppiando i 6,6 miliardi della Serie B di dicembre.

Fondata nel 2023 da Anton Osika e Fabian Hedin, Lovable cavalca l'onda degli investimenti nell'AI, nonostante preoccupazioni irrisolte sulla sicurezza del suo modello. Il vibe-coding, sua tecnologia distintiva, permette a utenti non tecnici di creare app e siti web tramite comandi testuali, con rapida popolarità.

Crescita e clientela diversificata

A giugno 2026, Lovable ha registrato un tasso di entrate annualizzato di 500 milioni di dollari, con circa 146 dipendenti. In meno di tre anni, la startup si è posizionata tra le più promettenti in Europa. La clientela è varia: da singoli imprenditori e designer a giganti come Workday, Asana e Nvidia, che usano le soluzioni Lovable per siti web ed e-commerce.

Valutazione e sfide future

Se il finanziamento si concretizzerà, Lovable consoliderà la sua leadership, raddoppiando il proprio valore in soli sei mesi. La valutazione di 13,2 miliardi di dollari riflette un potenziale di mercato e la capacità di generare entrate esponenziali. Tuttavia, è bilanciata da interrogativi sulla sicurezza del vibe-coding, aspetto cruciale su cui l'azienda lavora.

Il vibe-coding e la democratizzazione tecnologica

L'ascesa di Lovable è spinta dalla domanda di soluzioni AI intuitive che democratizzano lo sviluppo tecnologico. Il vibe-coding, superando le barriere tecniche, permette a più utenti di creare prodotti digitali. Nonostante le sfide di sicurezza, Lovable attrae investitori per elevati ritorni e innovazione. Con i finanziamenti, rafforzerà la posizione globale e guiderà la democratizzazione della tecnologia. Cruciale sarà risolvere le problematiche di sicurezza con la rapidità dei successi.