In una mossa strategica che ridefinisce le sue priorità, Honda ha avviato la produzione di batterie destinate ai sistemi di accumulo di energia, segnando un ingresso significativo nel dinamico mercato energetico. Questa decisione giunge in un momento di debole domanda di veicoli elettrici (EV), spingendo il colosso automobilistico a riconsiderare la strategia.

Honda: dal focus EV all'accumulo energetico

La produzione di queste batterie avviene nell'impianto dell'Ohio, concepito per le celle EV in joint venture con LG Energy Solution. La virata è conseguenza della cancellazione di tre programmi EV, a causa della tiepida accoglienza e dell'eliminazione degli incentivi fiscali.

I consumatori, avendo anticipato gli acquisti, hanno contribuito a una flessione nelle vendite di nuovi EV. Questa incertezza ha indotto Honda a ricalibrare la sua strategia, esplorando l'accumulo energetico. L'obiettivo è soddisfare la crescente domanda di sistemi di accumulo, un settore in espansione del 32%, trainato dai centri dati e dalla necessità di stabilizzare la rete rinnovabile.

Mercato in espansione, AI e futuro ibrido

La transizione di Honda riflette una tendenza più ampia nel settore. Con una capacità installata di 9,7 gigawattora nel primo trimestre del 2026, si prevede che il mercato dell'accumulo possa quasi triplicarsi entro fine decennio, raggiungendo i 110 gigawattora all'anno.

La redditività di questi sistemi è notevole. Honda ha identificato nuovi impieghi per le batterie, indirizzandole verso i data center, strutture che alimentano la domanda crescente di elettricità grazie all'intelligenza artificiale.

L'approccio di Honda si estende alla produzione di batterie per veicoli ibridi nell'impianto dell'Ohio entro il 2028, a seguito dell'acquisizione delle infrastrutture della fabbrica da LG Energy Solution per 2,5 miliardi di dollari. Tale diversificazione strategica del portafoglio energetico, con un focus sull'accumulo di energia e un futuro sempre più ibrido, apre nuove opportunità di profitto e innovazione, connettendo il colosso automobilistico al mercato energetico emergente.