Il settore energetico sta vivendo una profonda trasformazione, spinta dall'avanzamento dell'intelligenza artificiale. Al centro di questa evoluzione si posiziona Applied Computing, startup londinese che ha raccolto 20 milioni di dollari in un round di Serie A guidato da KBR. L'obiettivo è rivoluzionare l'efficienza operativa nel settore petrolifero e del gas con il suo modello AI all'avanguardia, denominato Orbital.

Orbital: l'AI che rivoluziona gli impianti

Orbital, il modello AI di Applied Computing, combina analisi di serie temporali, modelli fisici e linguistici per prevedere gli stati degli impianti.

Questa integrazione consente di analizzare i dati dei sensori, incorporando principi di fisica e chimica, e considerando vincoli e attività operative. La capacità di simulare l'impatto delle modifiche promette un'ottimizzazione rapida ed efficace.

Partnership e diffusione globale

Per accelerare l'adozione dell'AI, Applied Computing ha stretto importanti partnership con Wipro e Databricks, integrando soluzioni AI affidabili nei flussi operativi. La piattaforma Databricks, con architettura aperta, garantisce condivisione sicura dei dati, cruciale per il settore. Collaborazioni con grandi compagnie nel petrolio e gas, raffinazione e petrolchimico ne dimostrano l'efficacia. L'integrazione di Orbital nella piattaforma INSITE 3.0 di KBR e un nuovo ufficio negli Stati Uniti evidenziano l'impatto globale, con espansione in Medio Oriente e partnership europee imminenti.

Un approccio distintivo all'AI

Contro giganti come AspenTech, AVEVA, Cognite e Seeq, Applied Computing si distingue per il suo approccio unico alla modellazione AI. L'azienda si concentra su modelli fondati su basi fisiche, assicurando raccomandazioni comprensibili e verificabili. Cruciale per decisioni operative complesse, garantisce affidabilità e trasparenza.

AI per un futuro energetico sostenibile

Con domanda energetica globale in crescita e pressione per ridurre le emissioni, servono sistemi AI che comprendano le dinamiche fisiche della produzione, non solo correlazioni statistiche. Il modello di Applied Computing risponde a questa esigenza, consentendo un'analisi simultanea di dati di serie temporali, simulazioni fisiche e conoscenze ingegneristiche.

Fornisce un quadro operativo completo, essenziale per un'economia energetica più efficiente e meno impattante.

Il futuro del settore energetico è legato all'AI che migliora efficienza, riduce emissioni e garantisce sostenibilità. Con il suo modello Orbital, Applied Computing è all'avanguardia in questa transizione verso un'economia energetica più performante e responsabile.