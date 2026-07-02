Meta ha lanciato Pocket, una nuova app che segna un'importante espansione nei giochi interattivi basati sull'intelligenza artificiale. Pocket consente agli utenti di creare piccole app e giochi interattivi tramite prompt testuali IA, un'iniziativa che deriva dall'acquisizione del team dietro Gizmo, innovativa piattaforma di gaming.

Pocket: creazione e condivisione di "gizmos"

Pocket è una piattaforma creativa per la realizzazione e condivisione di "gizmos" — esperienze interattive e giochi generati tramite prompt di intelligenza artificiale. Gli utenti possono esplorare un feed di "gizmos" della community, favorendo interazione e scoperta.

Molte caratteristiche originali di Gizmo sono state integrate.

La strategia AI di Meta

Questa app si inserisce nella strategia di Meta per rendere gli strumenti di creazione basati sull'AI accessibili a tutti. L'obiettivo è democratizzare l'accesso a queste tecnologie e integrarle nelle esperienze digitali. Oltre a Pocket, Meta ha già lanciato altre iniziative AI, come la generazione di immagini tramite Meta AI e video con l'app Vibes.

Impatto di mercato e reazioni iniziali

Il debutto di Pocket, non ancora annunciato da Meta, è una sperimentazione iniziale. La sua disponibilità su Google Play e App Store dal 29 giugno 2026 lo conferma. Sebbene Appfigures non riveli i download attuali, il predecessore Gizmo aveva generato 635.000 installazioni con un gradimento del 98%.

Le reazioni del mercato sono state immediate: Roblox e Unity Software hanno registrato un calo azionario, evidenziando il potenziale impatto. Pocket si propone come alternativa potenzialmente rivoluzionaria, introducendo nuovi schemi di interazione digitale grazie all'approccio innovativo basato sull'intelligenza artificiale.

Il debutto di Pocket, evidenziato da Alessandro Paluzzi (noto ingegnere inverso), mostra una struttura innovativa e promettente.

In sintesi, l'iniziativa di Meta con Pocket non solo amplia le sue offerte basate sull'AI, ma consolida l'impegno verso un ecosistema digitale più interattivo e personalizzabile. Creando e condividendo contenuti AI, Pocket ha il potenziale per ridefinire il gioco e l'intrattenimento digitale.