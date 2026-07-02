Wisk Aero, la società di taxi volanti elettrici di proprietà di Boeing, si trova al centro di una significativa controversia legale. L'ex manager del software Briahna O’Neill ha intentato una causa, sostenendo di essere stata licenziata ingiustamente dopo aver sollevato ripetute preoccupazioni interne riguardo a problemi di sicurezza nei test del software. La vicenda mette in discussione le procedure adottate dalla compagnia per rispettare le scadenze di volo.

Le accuse e la centralità della sicurezza

Nella denuncia presentata presso la Corte Superiore di Santa Clara, O’Neill ha affermato che i test richiesti dalla Federal Aviation Administration (FAA) sarebbero stati ridotti.

L'obiettivo, secondo l'ex manager, era accelerare il lancio del volo di prova previsto per il 2025. Questa strategia, ha evidenziato O’Neill, avrebbe potenzialmente compromesso la sicurezza dell'aeromobile, un sistema autonomo senza pilota progettato per brevi tratte con quattro passeggeri.

O’Neill ha espresso più volte la sua preoccupazione per la conformità ai requisiti della FAA, descrivendo i sistemi di gestione del veicolo come "codice spaghetti". Ha sottolineato il potenziale rischio per i futuri passeggeri, evidenziando la necessità di test rigorosi.

La posizione di Wisk e le reazioni interne

In merito alle gravi accuse, Wisk ha dichiarato di non poter commentare su controversie legali in corso.

La società è uno dei pochi sviluppatori di veicoli a decollo e atterraggio verticale elettrico (eVTOL) che partecipano a un programma di prova triennale della FAA, volto a testare questa tecnologia innovativa.

Il licenziamento di O’Neill ha generato un diffuso malcontento tra i dipendenti. Diversi ingegneri hanno contattato l'allora CEO, Brian Yutko, esprimendo serie preoccupazioni sullo stato del software. Un ingegnere senior ha affermato: “Le nostre infrastrutture software sono in uno stato terribile”, evidenziando una marcata discrepanza tra l'avanzamento dei team hardware e quello dei team software.

Implicazioni legali e culturali

La denuncia di O’Neill assume ulteriore rilevanza in quanto include un reclamo per discriminazione di genere, presentato al Dipartimento dei Diritti Civili della California, che ha riconosciuto il suo diritto a procedere legalmente.

Questa situazione potrebbe avere profonde implicazioni culturali all'interno dell'azienda, ponendo l'accento sulla gestione delle preoccupazioni del personale, in particolare quelle legate alla sicurezza.

Tra i dipendenti, è emersa con forza la necessità di promuovere un confronto costruttivo e di assicurare che tutte le voci siano ascoltate. Una lettera interna ha esortato la leadership a favorire un ambiente di lavoro trasparente e inclusivo, considerato essenziale per lo sviluppo di innovazioni complesse come quelle perseguite da Wisk.

Il futuro di Wisk e l'innovazione nei taxi volanti

Nonostante le turbolenze interne, Wisk mira a certificare il suo primo eVTOL entro la fine del decennio. Il successo del volo inaugurale del suo modello di sesta generazione testimonia le potenzialità del progetto.

La sfida cruciale per Wisk sarà bilanciare l'innovazione rapida con un approccio che non comprometta la sicurezza, elemento fondamentale per mantenere la fiducia del pubblico.

L'analisi delle dinamiche interne di Wisk potrebbe fungere da campanello d'allarme per l'intero settore dei taxi volanti, che si trova ad affrontare questioni di sicurezza e regolamentazione sempre più articolate e complesse.