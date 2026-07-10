La corsa allo sviluppo di un computer quantistico pratico e robusto ha raggiunto un punto di svolta con l'annuncio di Oratomic. Questa startup, fondata da fisici del Caltech, ha recentemente raccolto 300 milioni di dollari in un round di finanziamento Serie A, evidenziando un crescente interesse per le sue innovative tecniche di quantum computing con un potenziale rivoluzionario per il settore.

Architettura a Atomi Neutrali: Efficienza e Innovazione

Oratomic mira a realizzare entro il 2030 il primo computer quantistico fault-tolerant e di dimensioni utili, adottando un'architettura all'avanguardia basata su atomi neutrali.

Questa tecnologia impiega laser come "pinzette ottiche" per manipolare singoli atomi, consentendo una correzione degli errori notevolmente più efficiente e richiedendo un numero di qubit significativamente inferiore rispetto alle previsioni precedenti. Dolev Bluvstein, CEO di Oratomic, ha sottolineato come questo approccio sia stato sperimentato con successo su scale ridotte.

La Visione di Oratomic: Meno Qubit, Stessa Potenza

La visione di Oratomic si distingue nettamente da quella dei principali concorrenti, come PsiQuantum, che puntano a sistemi con milioni di qubit. Oratomic, invece, è convinta che un computer quantistico funzionale e fault-tolerant possa essere realizzato con soli 10.000-20.000 qubit.

Questa prospettiva è supportata da ricerche condotte da esperti del calibro di John Preskill e Manuel Endres, figure di spicco nella fisica quantistica, suggerendo un fabbisogno di qubit molto inferiore alle stime diffuse.

Applicazioni Rivoluzionarie e Sfide di Sicurezza

L'avvento di un computer quantistico scalabile promette un impatto trasformativo in numerosi settori, dalla biotecnologia alla chimica avanzata, dall'intelligenza artificiale alla logistica. Tuttavia, questi progressi introducono anche significative sfide per la sicurezza: algoritmi come quello di Shor potrebbero, infatti, compromettere gli attuali sistemi crittografici. Per questo, Oratomic sottolinea l'urgenza di una transizione alla crittografia post-quantistica per mitigare tali minacce.

Un Investimento Strategico per il Futuro Quantistico

L'importante iniezione di capitale, con ARCH Venture Partners, Spark Capital e Khosla Ventures in prima linea, testimonia la profonda fiducia nel progetto di Oratomic. Vinod Khosla lo ha definito uno degli investimenti più rilevanti della sua azienda. I fondi saranno impiegati per potenziare la fabbricazione dell'hardware quantistico, avanzare nella ricerca algoritmica e rafforzare i team di fisica e ingegneria hardware.

Grazie a una solida base di ricerca, sostenuta da istituzioni accademiche di prestigio come Caltech, UC Berkeley e Harvard, e a un team con esperienza in giganti tecnologici quali Amazon e Google, Oratomic si posiziona strategicamente per guidare la rivoluzione del quantum computing.