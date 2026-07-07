Il Politecnico di Torino e Csi Piemonte hanno ufficialmente annunciato la creazione della Palestra dell’Innovazione per la Pubblica Amministrazione. Questa nuova iniziativa, presentata il 7 luglio 2026, è specificamente progettata per potenziare le competenze digitali e l’intelligenza artificiale tra i dipendenti pubblici del Piemonte, con l’obiettivo primario di sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell’amministrazione regionale.

La Palestra dell’Innovazione sarà ospitata all’interno delle strutture del Politecnico di Torino. Il suo scopo è offrire percorsi formativi che combinano teoria e pratica, focalizzandosi su aree cruciali come la digitalizzazione dei servizi, l’efficace gestione dei dati e l’adozione delle più recenti tecnologie.

Questo progetto strategico nasce dalla sinergia tra l’importante ateneo torinese e Csi Piemonte, un consorzio con una lunga storia nell’innovazione tecnologica per il settore pubblico e privato.

Percorsi Formativi e Sviluppo di Competenze

Il nuovo centro di formazione è rivolto a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione piemontese, con un’attenzione particolare a coloro che operano in settori considerati strategici per il processo di digitalizzazione dei servizi. Il programma dei corsi include moduli approfonditi su temi attuali e fondamentali quali l’intelligenza artificiale, la cybersecurity, la gestione avanzata dei dati e l’utilizzo di strumenti digitali volti a migliorare l’efficienza amministrativa.

La Palestra dell’Innovazione si propone di diventare un punto di riferimento essenziale per l’incremento delle competenze digitali all’interno della Pubblica Amministrazione regionale.

La Sinergia tra Politecnico e CSI Piemonte

Il Politecnico di Torino mette a disposizione il suo consolidato patrimonio di competenze accademiche e le infrastrutture tecnologiche necessarie per la realizzazione dei percorsi formativi. Parallelamente, Csi Piemonte contribuisce con la sua vasta esperienza nella digitalizzazione dei servizi pubblici. Il consorzio Csi Piemonte, fondato nel 1977, è un ente pubblico riconosciuto per la fornitura di soluzioni informatiche e servizi digitali innovativi e sicuri a una vasta gamma di enti pubblici e privati, con un focus costante sull’innovazione e la protezione dei dati.

Questa iniziativa si inserisce coerentemente nel quadro delle strategie regionali mirate alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è rafforzare le capacità dei dipendenti di affrontare con successo le sfide poste dalla rapida evoluzione tecnologica. La collaborazione tra il Politecnico di Torino e Csi Piemonte rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche, orientata allo sviluppo di competenze innovative fondamentali per il futuro della regione.