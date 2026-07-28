Il mercato dei protocolli per l'intelligenza artificiale è scosso da un significativo contenzioso legale: Runlayer, startup specializzata in protocolli sicuri per l'AI, ha intentato una causa contro Rippling, azienda di software HR. L'accusa principale riguarda la presunta copia del suo prodotto MCP (Model Context Protocol), un gateway fondamentale che consente ai modelli di AI e agli agenti di accedere in modo sicuro a dati e strumenti esterni. Questa disputa solleva interrogativi cruciali sulla proprietà intellettuale e sulla lealtà della concorrenza in un settore in rapida evoluzione.

Accuse di violazione della proprietà intellettuale

Secondo quanto riportato nella denuncia, Runlayer avrebbe condiviso con Rippling il proprio codice sorgente e la roadmap del prodotto. Questa collaborazione, durata quasi un anno, sarebbe avvenuta sotto la protezione di un accordo di non divulgazione e di un contratto di prova che vietava la copia o la creazione di opere derivate. Tuttavia, dopo il fallimento delle negoziazioni relative ai prezzi, Rippling avrebbe avviato un progetto che, secondo Runlayer, apparirebbe come una copia quasi identica del suo prodotto.

Questa vicenda mette in luce le sfide intrinseche nella vendita di infrastrutture AI complesse a clienti aziendali. Spesso, intense sperimentazioni tecniche possono indurre le imprese a sviluppare soluzioni interne, sfruttando le conoscenze acquisite durante le collaborazioni esterne.

Il contesto di mercato e la difesa di Rippling

Rippling ha confermato il lancio del proprio gateway MCP, ma ha fermamente respinto le accuse di Runlayer. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che il prodotto di Rippling si basa esclusivamente su informazioni proprietarie, definendo le rivendicazioni di Runlayer come tentativi di eludere la concorrenza. Il settore dei gateway MCP è in effetti in crescita e sempre più competitivo, come dimostra anche l'introduzione di soluzioni open source da parte di attori come Anthropic.

Runlayer e Webrix: approcci distinti ai protocolli MCP

Nel panorama delle soluzioni MCP, Runlayer si posiziona come una piattaforma enterprise completa. Offre funzionalità avanzate quali la scansione di sicurezza, il rilevamento di MCP ombra, la gestione di Skills, Plugin e Agenti su oltre 18.000 server e 300 client AI.

Al contrario, Webrix si concentra su un gateway MCP sicuro, integrando controlli di accesso robusti tramite SSO (Single Sign-On) e RBAC (Role-Based Access Control), ed è progettato per un'adozione dell'AI guidata dal dipartimento IT.

Runlayer si distingue per la sua capacità di gestire l'intero ciclo di vita dell'MCP, inclusa la scoperta di server non autorizzati attraverso Runlayer Watch, che opera a livello di endpoint. Questa funzionalità è cruciale per la sicurezza aziendale, poiché rileva i cosiddetti "shadow MCPs" che sfuggono al controllo dei gateway tradizionali. Webrix, invece, pur eccellendo nella conversione API-to-MCP e nella gestione degli accessi, governa solo il traffico che transita attraverso il suo gateway, lasciando potenzialmente scoperti i server configurati localmente dagli sviluppatori.

Tutela dell'innovazione nel settore AI

La controversia tra Runlayer e Rippling sottolinea l'importanza critica della proprietà intellettuale e della protezione delle innovazioni tecnologiche nel dinamico mercato dell'intelligenza artificiale. In un contesto dove gli investimenti in AI sono in costante aumento e le aziende cercano di integrare capacità automatizzate, la trasparenza e il rispetto degli accordi di non divulgazione e dei contratti di prova sono fondamentali. Questi principi sono essenziali non solo per prevenire contenziosi legali, ma anche per promuovere una competizione leale e garantire una crescita sostenibile e condivisa all'interno dell'intero settore.