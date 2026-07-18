Il Vertu Alphafold si propone come un nuovo esperimento nel segmento degli smartphone di lusso, un dispositivo pieghevole dal prezzo d’élite (circa 6.880 US$) destinato a dirigenti. Al centro della sua ambiziosa offerta si trova Hermes Agent, un sistema AI agentico progettato per orchestrare flussi di lavoro complessi, andando oltre la semplice risposta a comandi vocali. Tuttavia, dietro la superficie artigianale e i materiali pregiati, emergono limiti pratici che ne compromettono la giustificazione economica.

L'AI Hermes Agent: Promesse e Realtà

Vertu posiziona Hermes Agent come un vero “AI second brain”, capace di ricordare il contesto, orchestrare azioni e richiedere approvazione prima di eseguirle. L'azienda insiste sul fatto che Hermes non sia un semplice assistente di chat, ma un terminale intelligente in grado di gestire workflow multipli in modo orchestrato, fungendo da superficie di comando mobile per ambienti executive.

Le prove pratiche rivelano però che, pur promettendo automazione avanzata, Hermes compie errori. Si riscontrano gestioni incomplete di workflow, impostazioni di appuntamenti errate e risposte imprecise a comandi semplici, dimostrando che l'etichetta “ambizioso ma incompleto” è più appropriata.

In alcuni casi, sistemi concorrenti come Samsung Gemini hanno mostrato maggiore affidabilità e coerenza nelle performance.

Hardware e Materiali: Lusso Estetico, Sostanza Standard

Il design del Vertu Alphafold è innegabilmente lussuoso, caratterizzato da pelle di vitello cucita, finiture in titanio e un packaging che enfatizza l'esperienza premium. Tuttavia, sotto questa estetica raffinata, il dispositivo monta un processore Snapdragon 8 Elite, considerato già datato per il 2026, e Android 15, anziché una versione più recente. Le prime valutazioni indicano che l’esperienza software risulta stagnante e priva di garanzie significative sul supporto futuro.

Anche la fotocamera, pur essendo un modulo triplo (50 MP + 50 MP + 5 MP), offre prestazioni modeste, inferiori a quelle di dispositivi come Pixel 10a, con esposizione e messa a fuoco non sempre accurate.

La batteria da 6.500 mAh garantisce solo 3-4 ore di schermo attivo, con tempi di ricarica medi e, sorprendentemente, l'assenza della ricarica wireless, un'omissione notevole per un dispositivo di questa fascia di prezzo di lusso.

Esperienza d'Uso: Prestigio Visibile, Praticità Discutibile

La sensazione di lusso iniziale svanisce rapidamente nell'uso quotidiano. Il peso e lo spessore rendono il dispositivo poco maneggevole rispetto a concorrenti più leggeri e sottili. Il creasing dello schermo, la fragilità percepita e un generale feeling “retro” ne minano l'esperienza d'uso complessiva. In uno scenario reale, l'avvio dell'AI Hermes per attività semplici, come visualizzare il meteo, può impiegare 20-30 secondi, annullando il presunto "tempo risparmiato".

L'interfaccia utente appare frettolosa, confusa e frammentata tra molteplici chatbot, con un design non intuitivo, lontano dalla sobrietà e dall'efficienza richieste in un ambiente dirigenziale.

Branding e Status Symbol: Un Valore Controverso

Per alcuni clienti, l'attrattiva di Vertu rimane legata al suo essere uno status symbol, agli accessori esclusivi e al packaging ricercato. Tuttavia, nelle prove sul campo, il telefono non trasmette il “lusso percepito” che un oggetto di questa fascia di prezzo dovrebbe evocare, e il marchio non è immediatamente riconoscibile al pubblico comune. La cifra di partenza è significativamente superiore a quella di un Galaxy Z Fold 7, senza una giustificazione tangibile in termini di prestazioni o funzionalità.

Piani di abbonamento aggiuntivi, come Aurum e Vertu Life, complicano ulteriormente la valutazione del valore complessivo, spostando l'offerta verso un ecosistema esclusivo ma economicamente poco trasparente.

Il Vertu Alphafold rappresenta un tentativo ambizioso di riposizionare il marchio nell'era dell'AI, ma il risultato, pur ben confezionato, non riesce a convincere sul piano funzionale e competitivo. Il prezzo di lusso fatica a trovare giustificazione in un prodotto che, idealmente progettato per dirigenti, offre più superficie di prestigio che sostanza operativa.