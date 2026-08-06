La battaglia legale tra OpenAI e Apple si intensifica, con accuse reciproche che mettono in discussione la sicurezza dei dati e le pratiche di gestione aziendale. La causa, avviata da Apple, accusa OpenAI di aver orchestrato un piano per ottenere informazioni riservate sui dispositivi hardware attraverso ex dipendenti. OpenAI ha risposto con una mozione per l'archiviazione, sostenendo che le carenze nelle pratiche di sicurezza della stessa Apple minano le sue rivendicazioni sui presunti 'segreti commerciali'.

Le accuse di Apple e la difesa di OpenAI

Apple ha accusato OpenAI di aver orchestrato un sistema per acquisire informazioni hardware confidenziali da ingegneri precedentemente impiegati. La denuncia di Apple, presentata a luglio, ha richiesto un'accelerazione delle indagini, indicando che ulteriori ex dipendenti potrebbero essere stati coinvolti nel presunto furto. OpenAI, dal canto suo, ha replicato con forza, argomentando che le procedure di sicurezza interne di Apple e le sue pratiche di 'offboarding' (gestione dell'uscita dei dipendenti) sono intrinsecamente deboli, compromettendo la validità delle sue pretese.

Le pratiche di sicurezza sotto esame

Al centro della difesa di OpenAI vi è la contestazione delle pratiche di gestione dei dati di Apple.

L'azienda di intelligenza artificiale ha evidenziato come Apple consentisse ai suoi dipendenti di utilizzare account iCloud personali per svolgere mansioni lavorative. Questa prassi, secondo OpenAI, avrebbe generato confusione e problemi di accesso non desiderato, che ora Apple qualifica come furto. A supporto di questa tesi, OpenAI ha presentato registrazioni di messaggi che dimostrano come un manager Apple fosse rimasto loggato nell'account iCloud personale di un ex ingegnere dopo la sua partenza, per trasferire file e persino chiedergli assistenza tecnica su progetti Apple. Ciò, per OpenAI, dimostra una gestione lacunosa che indebolisce la definizione di 'segreto commerciale' per le informazioni in questione.

La questione dei 'segreti commerciali'

Un altro punto cruciale sollevato da OpenAI riguarda la mancanza di specificità nelle accuse di Apple. L'azienda non avrebbe infatti dettagliato quali specifici 'segreti commerciali' o componenti confidenziali sarebbero stati sottratti, riferendosi invece a 'categorie generiche del processo di sviluppo del prodotto', quali la produzione di componenti, i test di prodotto, le relazioni con fornitori e canali di distribuzione. OpenAI sostiene che questa genericità rende difficile stabilire se le informazioni possano essere legalmente considerate segreti commerciali protetti, specialmente se non erano adeguatamente custodite.

Motivazioni e implicazioni future

OpenAI ha anche avanzato l'ipotesi che la causa di Apple sia una mossa strategica per rallentare un concorrente nell'innovazione hardware basata sull'IA.

'OpenAI non ha alcun uso, bisogno o desiderio dei segreti commerciali di Apple', si legge nella mozione. L'azienda ha sottolineato il suo interesse nell'assumere i migliori talenti, molti dei quali hanno scelto di lasciare Apple per unirsi a OpenAI, attratti dal lavoro innovativo. La mozione suggerisce che Apple non dovrebbe usare una 'causa infondata e pretestuosa' per compensare le sue carenze nel mercato dei talenti e i suoi fallimenti nell'integrare l'IA. Questo scontro legale, quindi, evidenzia una più ampia guerra per il talento e il dominio nel settore dell'intelligenza artificiale, con potenziali ripercussioni sulle pratiche di sicurezza e gestione delle risorse umane nell'intero ecosistema tecnologico.