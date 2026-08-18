OpenAI ha lanciato una nuova versione di ChatGPT pensata specificamente per gli adolescenti, una fascia d'età che già utilizza ampiamente l'intelligenza artificiale per scopi di studio e svago. Questa iniziativa risponde alle crescenti preoccupazioni riguardo ai potenziali impatti negativi che i chatbot possono avere sulla salute mentale dei giovani e sul loro percorso educativo.

Misure di sicurezza contro i rischi per la salute mentale

Il lancio di ChatGPT per Teen è una diretta conseguenza delle segnalazioni relative a comportamenti potenzialmente pericolosi indotti dall'uso dei chatbot AI tra gli adolescenti.

Le principali preoccupazioni riguardano argomenti delicati come il suicidio e l'autolesionismo. OpenAI ha implementato un sistema di protezione più robusto, studiato per ridurre l'esposizione dei giovani a contenuti dannosi o non appropriati per la loro fase di sviluppo.

Strumenti pedagogici e controlli parentali avanzati

Tra le novità di questa versione spicca la "Study Mode", una modalità di studio innovativa che stimola gli utenti a esplorare e comprendere i contenuti in profondità, anziché limitarsi a ricevere risposte immediate. Questa funzione promuove l'apprendimento attivo, offrendo domande guida e un supporto passo dopo passo. Per scoraggiare l'uso del chatbot come semplice scorciatoia per i compiti, l'applicazione include anche promemoria educativi che indirizzano gli studenti verso modalità di apprendimento più efficaci.

I genitori hanno la possibilità di attivare controlli specifici per impostare la modalità di studio come predefinita. Queste misure rappresentano un tentativo di OpenAI di affrontare le critiche sui limiti delle tecnologie di controllo parentale e sulla capacità dei teenager di aggirarle.

Collaborazioni strategiche e protocolli di sicurezza

OpenAI ha stretto una partnership con CodeAI per educare i giovani sull'intelligenza artificiale, aiutandoli a comprenderne il funzionamento e le modalità di interazione. L'associazione mira anche a migliorare la comprensione dell'uso sicuro dell'AI da parte dei giovani, in linea con i principi "Under-18" sviluppati con il contributo di esperti del settore.

Un aspetto distintivo di questa versione è l'approccio ai contenuti e alla privacy, che impedisce al modello di suggerire di avere sentimenti personali, prevenendo così il rischio di sviluppare relazioni malsane tra gli utenti più giovani e il chatbot. Questa pratica si ispira a modelli consolidati per gli account adolescenti.

Istruzione e sicurezza: la visione futura

OpenAI riconosce che per molti adolescenti l'integrazione dell'AI rappresenta una componente fondamentale della loro esperienza educativa. L'obiettivo è quindi quello di integrare ChatGPT in diversi contesti didattici, offrendo anche versioni specializzate per gli insegnanti, che potranno così supervisionare e guidare l'uso dell'intelligenza artificiale in classe.

Questo sviluppo segna un passo cruciale per rendere l'utilizzo delle AI più sicuro e significativo, incoraggiando un'interazione consapevole e responsabile con la tecnologia da parte delle nuove generazioni.