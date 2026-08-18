Perplexity ha condotto un audace esperimento di crescita, offrendo gratuitamente il suo servizio premium ai clienti di Airtel, uno dei maggiori operatori telecom indiani. Questa strategia ha generato una significativa espansione della base utenti, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del modello alla scadenza delle offerte promozionali.

L'impatto dell'alleanza con Airtel

Nel luglio 2025, Perplexity ha offerto una sottoscrizione gratuita annuale a Perplexity Pro, del valore di circa 200 dollari, a oltre 360 milioni di clienti Airtel. L'iniziativa ha avuto un impatto immediato: un aumento del 625% delle installazioni dell'app in India solo a luglio.

La partnership ha mantenuto un trend di crescita costante, attirando milioni di download e consolidando la presenza di Perplexity.

La sfida della monetizzazione

Convertire l'utenza indiana in clienti paganti si è rivelato complesso. L'India, con il suo mercato sensibile ai prezzi, è un banco di prova cruciale per le strategie AI. L'aumento delle entrate da acquisti in-app dopo le offerte gratuite suggerisce una disponibilità degli utenti a pagare per l'accesso continuato ai servizi premium.

Concorrenza e dinamiche di mercato

Il successo di Perplexity ha attirato l'attenzione di giganti come OpenAI e Google, che hanno lanciato proprie offerte promozionali in India. Ciò ha reso il mercato locale un terreno fertile per l'innovazione e la competizione, spingendo le aziende a sviluppare modelli di business robusti per una crescita sostenibile.

Prospettive future

Il caso Perplexity offre indicazioni preziose su come le aziende AI possano affermarsi in mercati emergenti. L'adozione iniziale è spinta da promozioni, ma la conversione in clienti paganti è cruciale. L'attenzione si concentra sulla crescita duratura e sostenibile. L'India, con la sua vasta popolazione e dinamica economica, resta un laboratorio affascinante per l'innovazione nell'intelligenza artificiale.