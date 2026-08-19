L'utilizzo di ChatGPT da parte degli adolescenti solleva importanti questioni relative alle tutele necessarie per questa fascia d'età particolarmente vulnerabile. Per garantire un'esperienza più sicura agli under-18, OpenAI ha implementato una serie di misure e funzionalità specifiche, volte a bilanciare il potenziale educativo dell'intelligenza artificiale con la protezione degli utenti più giovani.

Stima dell'età e categorizzazione automatica

OpenAI ha integrato in ChatGPT un sistema di age prediction, progettato per stimare se un account appartiene a un utente di età inferiore ai 18 anni.

Questa previsione si basa su specifici segnali comportamentali e dati dell'account, quali gli orari di utilizzo, la durata dell'iscrizione e il linguaggio impiegato. L'obiettivo è assegnare automaticamente l'esperienza più appropriata per la fascia adolescenziale. Quando il sistema identifica un account potenzialmente minorenne, vengono attivate protezioni aggiuntive e restrizioni sui contenuti sensibili. Nel caso in cui un utente adulto venga erroneamente inserito nell'esperienza per adolescenti, è possibile verificare la propria età tramite procedure dedicate per riottenere l'accesso completo alle funzionalità.

Principi U18 per la protezione dei contenuti

I Principi U18, introdotti nel dicembre 2025, stabiliscono le linee guida per l'interazione di ChatGPT con gli utenti adolescenti.

Queste tutele prevedono la limitazione di contenuti quali violenza esplicita, challenge virali rischiose, autolesionismo, giochi di ruolo a sfondo romantico o sessuale e ideali di bellezza irrealistici. L'obiettivo primario è assicurare che l'intelligenza artificiale sia uno strumento prevalentemente educativo e creativo, e non un sostituto delle interazioni e relazioni reali.

Controlli parentali e notifiche di sicurezza

Una funzionalità di controllo parentale consente di collegare l'account di un genitore o tutore a quello dell'adolescente. Questa opzione offre ai genitori la possibilità di definire gli orari di utilizzo, disattivare specifiche funzioni come la memoria o l'addestramento del modello, e personalizzare l'esperienza complessiva.

In situazioni considerate gravi, come la rilevazione di segnali di autolesionismo o espressioni di violenza, vengono inviate notifiche di sicurezza al genitore o tutore, accompagnate da risorse di supporto. Al compimento dei 18 anni dell'adolescente, o in seguito a una verifica di maggiore età, l'esperienza protetta si conclude, i controlli vengono rimossi e le notifiche al genitore cessano.

Promozione di un uso consapevole e pause

Oltre alle misure protettive, OpenAI implementa funzionalità volte a promuovere un uso sano e consapevole di ChatGPT. Le sessioni di utilizzo prolungate attivano promemoria per invitare a pause regolari. Sono inoltre disponibili risorse educative e guide per le famiglie, redatte in diverse lingue, pensate per stimolare un dialogo costruttivo sull'uso dell'intelligenza artificiale tra genitori e figli.

In sintesi, l'esperienza di ChatGPT per adolescenti è concepita non per essere ostacolata, ma per essere arricchita. Si tratta di un'offerta pedagogica attenta, strutturata per coniugare il potenziale educativo dell'IA con tutele specifiche e strumenti dedicati alle famiglie. Questo sistema multilivello si basa sulla stima dell'età, su precise linee guida comportamentali, su controlli familiari e sulla promozione di abitudini digitali sane, configurando un modello collaborativo tra tecnologia, famiglie ed educatori.