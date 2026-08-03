Il 3 agosto 2026, Wispr Flow si prepara a lanciare Notetaker, un assistente AI avanzato per la gestione delle riunioni. I nuovi Termini di Servizio, aggiornati il 25 luglio 2026, lo descrivono come uno strumento AI capace di trascrivere, sintetizzare, estrarre azioni e attribuire i contributi ai relatori. Questa integrazione, prima assente, suggerisce un imminente debutto pubblico.

Notetaker: Funzionalità, Dati e Integrazione

Le capacità di Notetaker vanno oltre la trascrizione. I “Meeting Data” includono audio, trascrizioni, metadati del calendario, sintesi AI, etichette speaker, elementi d'azione e insight.

Il sistema si integra con calendari, meeting e risorse esterne (Google Calendar, rubriche) per riconoscimento interlocutori, associazione metadati e automazione di sintesi e follow-up. Fornisce output strutturati e contestuali per una gestione efficiente.

Privacy e Sincronizzazione Cloud

L'uso di Notetaker è legato al “Private Cloud Sync”. I Termini aggiornati introducono due controlli: la Privacy Mode (impedisce l’uso dei dati per l’addestramento AI) e il Private Cloud Sync (abilita sincronizzazione e archiviazione server-side). L'attivazione di Private Cloud Sync è necessaria. Disattivandolo, si perdono trascrizione, sincronizzazione note e modelli personalizzati. Gli utenti devono accettare minima conservazione dati sui server, ma possono impedirne l'uso per l’addestramento tramite Privacy Mode, bilanciando funzionalità e riservatezza.

Contesto Strategico e Sfide

Questo posiziona Wispr Flow come hub per la produttività AI-driven, trasformando le app di dettatura in assistenti AI completi. La dipendenza dal Private Cloud Sync potrebbe sollevare preoccupazioni sulla riservatezza; Wispr dovrà gestire questa tensione con trasparenza. Non è stata annunciata una data ufficiale per il lancio di Notetaker, né è chiaro se sarà disponibile per tutti o solo per beta tester/piani enterprise. I Termini definiscono i “Beta Services” come potenzialmente idonei a rollout privati o confidenziali. L'arrivo di Notetaker segna il passaggio a una piattaforma AI completa per la gestione dei meeting, il cui successo dipenderà dalla capacità di bilanciare innovazione e fiducia degli utenti.