Durante il corso degli ultimi mesi le promozioni telefoniche proposte dagli operatori sono state davvero molteplici. L'arrivo di Iliad in Italia infatti, pare aver scatenato una sorta di sfida tra le compagnie alla miglior offerta: i colossi della telefonia a partire da maggio hanno perso molti clienti che hanno deciso di effettuare la portabilità del proprio numero ad Iliad. Con lo scopo di riportare i vecchi clienti a se e conquistarne di nuovi, tim, Vodafone e Wind Tre hanno deciso di ideare allettanti offerte a costi molto contenuti: in particolare Tim ha appena lanciato l'offerta Seven IperGo per far tornare quegli ex clienti che hanno deciso di cambiare operatore.

La Seven IperGo di Tim

Grazie alle prestazioni di rete molto elevate, TIM ha molti fedeli clienti. Negli ultimi mesi però, per via di alcuni rincari delle proprie offerte, sono stati molti gli utenti che hanno deciso di passare ad altri operatori [VIDEO].

Tim ha cosa deciso di proporre la Seven IperGo con lo scopo di riportar a sè ex clienti: la promozione in questione ha un costo di 7 euro mensili e comprende minuti ed sms illimitati più 30 GB di internet in 4G. L'offerta in questione è attivabile solo da chi verrà contattato dalla Tim attraverso messaggio o chiamata. L'attivazione della promo è gratuita. Per chi invece fosse interessato solo ai minuti, c'è la Tim Five SupeGo che a 5 euro al mese offre minuti illimitati verso tutti e 110 MB di internet.

La nuova promo di Iliad

Iliad è riuscita a conquistare una grande fetta di clienti grazie alla promo che a 5,99 euro al mese offriva 30 GB di internet e minuti e messaggi illimitati verso tutti.

L'offerta in questione è ormai andata in pensione, ma ha lasciato il posto ad una nuova che al solo costo di un euro in più offre 40 GB di internet e minuti e messaggi illimitati più 3GB da utilizzare in tutta europa. Il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum. Chi è interessato all'attivazione deve però affrettarsi perchè la promozione è dedicata solo a 500.000 utenti.

Non sappiamo quale sarà la prossima mossa di Iliad, ma sicuramente la compagnia francese continuerà con la sua campagna a basso costo [VIDEO]che ha attirato la curiosità di moltissimi consumatori. Attivare una nuova sim della compagnia in questione o effettuare la portabilità del proprio numero è molto semplice: basta collegarsi al sito online dell'operatore ed eseguire tutte le istruzioni riportate oppure tramite le Simbox presenti in tutta Italia.