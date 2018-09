Il debutto di Iliad sul mercato della telefonia italiano lo ha completamente rivoluzionato: la compagnia low cost ha infatti attirato a sé milioni di utenti dalle più rinomate aziende delle telecomunicazioni quali tim, vodafone e wind, attraverso una serie di interessanti offerte da pochi euro di spesa mensile. Ovviamente queste grandi big della telefonia, rivali tra di loro ma "alleate" nella lotta a Iliad, non sono rimaste a guardare e settimanalmente sfornano nuove promozioni [VIDEO]: in particolare stanno puntando sulle offerte dedicate ai clienti che hanno deciso di passare a Iliad, così da recuperare almeno in parte la fetta di mercato sottratta dal brand francese e dalla rincorsa a prezzi sempre più bassi.

Tim propone un'offerta da 5 euro

Tim ha pensato di dedicare un'offerta a coloro che effettuano la portabilità da Iliad: chi cambierà compagnia potrà dunque attivare la promozione TIM Five Iper Go, che costa solamente 5 euro al mese e che consente di avere 50 giga di traffico web in 4G e minuti illimitati verso tutti. Un pacchetto davvero molto interessante poiché addirittura più conveniente di quello della stessa compagnia francese, la quale vuole 7,99 euro per avere la stessa quantità di gigabyte. Per godere del pacchetto c'è però da pagare un costo di attivazione di 12 euro, al quale devono essere aggiunti altri 10 euro per la nuova sim Tim.

Vodafone sfida Iliad con le Special Minuti

Pure Vodafone ha deciso di seguire la stessa scia di Tim sfidando Iliad con una serie di offerte dedicate a chi effettua il ritorno verso l'azienda inglese.

Coloro che vorranno passare a Vodafone da uno degli operatori virtuali avranno dedicata due offerte: la Vodafone Special Minuti 50 GB e la Vodafone Special Minuti 30 GB.

La prima offerta della compagnia inglese costa 10 euro al mese e comprende minuti illimitati verso ogni operatore nazione oltre a 50 gigabyte da usare per navigare dal proprio smartphone: la navigazione sarà alla velocità del 4G. La seconda promozione invece costa 7 euro al mese e prevede chiamate illimitate e 30 gigabyte di traffico internet.

Wind punta sulla Smart Special 5 per contrastare Iliad

Chi invece passa a Wind da Iliad [VIDEO] (o da altri operatori mobili) può avere l'opportunità di attivare l'interessante offerta Smart Special 5. Questa promozione costa 5 euro al mese e comprende un bundle davvero interessante: si potranno infatti sfruttare 30 gigabyte di traffico dati in 4G oltre a chiamate illimitati verso tutti gli operazioni nazionali. Wind informa comunque che il costo di attivazione da sostenere per attivare il pacchetto è di 10 euro per chi decide di restare in Wind almeno 24 mesi: il costo iniziale sarebbe fissato a 20 euro, ma in questo modo di potranno ottenere ben 10 euro di sconto. Non ci resta che attendere le prossime novità dal mondo della telefonia in Italia.