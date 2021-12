Gli appassionati di gaming online sono attenti a ogni aspetto che può influire sull'esperienza di gioco e ovviamente al centro delle valutazioni c'è la qualità della connessione internet in fibra ottica, Fwa o Adsl e dove non è presente una connessione satellitare. Tra i requisiti fondamentali per poter giocare online c'è sicuramente la velocità di connessione minima che non deve mai scendere al di sotto dei 3-5 Megabit/s, ma ormai è un valore acquisito da tutti gli operatori di telefonia, e raramente scende sotto questa velocità. Ci sono anche altri fattori esterni da tenere bene in considerazione oltre che alla velocità di connessione, ad esempio il modem utilizzato, è necessario assicurarsi che il proprio router abbia le porte Ethernet che trasmettono in Gigabit, che ci siano più antenne di ricezione per il segnale wifi con tecnologia multi MIMO e che il dispositivo operi sia a 2,4Ghz che a 5Ghz.

Per quanto concerne la connessione vera e propria a internet prima di stipulare un nuovo contratto bisogna assicurarsi di ricevere un ping con un valore basso, prossimo allo zero e al massimo entro i 50 millisecondi.

Il ping misura il valore che impiega un pacchetto dati ad andare dal mittente al destinatario, più è basso il valore più veloce ed efficiente sarà la linea internet. Per un appassionato di gaming il valore ottimale per un gioco senza interruzioni e con poca latenza si attesta al di sotto dei 10-20 millisecondi. Intorno ai 50 ms il gioco sarà fluido e senza interruzioni e sopra 100-120 ms sarà davvero difficile avere un’esperienza completa di gioco. Insieme al ping va a braccetto la latenza, che è il periodo che si può definire di "attesa", ovvero quando il pacchetto di dati viene inviato o ricevuto dal router, più bassa sarà la latenza più fluido e veloce e senza scatti sarà l'esperienza di gioco.

Connessioni internet per il gioco online più vantaggiose per prezzo e velocità

L'offerta Eolo più Intrattenimento

Eolo mette a disposizione della clientela il pacchetto Eolo più Intrattenimento, un'offerta pensata appositamente per il gaming e l'intrattenimento online anche dove non arriva la fibra ottica o l'Adsl. Il costo mensile del pacchetto è di euro 26,90 al mese più 5€, solo con pagamento bimestrale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'azienda specifica che è disponibile una configurazione dedicata per gli streaming di gioco, assicura una velocità minima a 30 Megabits/s fino a 1 Gigabit/s con ip statico, in uso il router EoloEvo, 12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime, 6 mesi di Eleven Sport con la Serie C e l'Eurolega.

Offerta Vodafone Internet Unlimited

Vodafone mette sul mercato il pacchetto Vodafone Internet Unlimited: fibra ottica fino a 2,5 Gigabit/s e un modem wifi con Optimizer a 27,90 € al mese.

Nel caso si fosse già clienti Vodafone per la rete cellulare l'offerta scende a 22,90€ al mese. C'è poi ancora un pacchetto che comprende modem, connessione in fibra ottica o Adsl e chiamate illimitate a 34,90€ al mese, con una sim in 5G.

Superfibra di WindTre

WindTre nel pacchetto Superfibra offre una connessione in fibra ottica o Adsl fino a 1 Gigabit/s a 22,90€ al mese, il modem wifi6 incluso nel costo mensile e 1 sim con minuti e giga di traffico illimitati. Nell'offerta di Superfibra sono anche compresi 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime Video.

Fastweb NexxT Casa Light

Fastweb nel pacchetto Nexxt Casa Light offre a un costo di 27,95€ al mese una velocità fino a 2,5 Gigabit/s con tecnologia FTTH (fiber to home), FTTC (fiber to cabinet) fino a 200 Megabit/s e ADSL fino a 20 Mega.

Nella tariffa è compreso il costo di attivazione, il router Internet Box NeXXt Wi-Fi 6 ed Alexa Built-In e 3 mesi di visione streaming su Discovery+. Per eventuali dubbi o richieste generiche è possibile chiamare il numero verde Fastweb.

Linkem 5G Maxipromo 20 anni

Linkem in occasione dei 20 anni di attività ha lanciato l'abbonamento a 19,90€ al mese per i primi 6 mesi per una connessione internet fino a 1 Gigabit/s anche senza linea fissa. Utilizzando la nuova tecnologia 5G di Linkem, l'azienda assicura un'ottima esperienza di navigazione e costi contenuti. Dopo i primi 6 mesi il costo sale a 26,90€ al mese senza limiti di traffico e chiamate incluse. Verrà installato l'Apparato MyLink Box all'esterno dell'edificio per captare il segnale internet, che viene dato in noleggio gratuito dall'azienda.