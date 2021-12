tim Mail è la casella elettronica per i clienti Tim facile e sicura da utilizzare. Con l'interfaccia dal design innovativo, che si adatta facilmente a computer, smartphone e tablet, la posta elettronica è sicura grazie al software antispam e antivirus. Semplice da usare, con tre giga byte di spazio per archiviare mail e allegati.

Le caratteristiche di Tim Mail

Tim Mail è la casella di posta elettronica gratuita per i clienti Fibra o ADSL o linea mobile di Tim e per chi non ha ancora una linea fissa o mobile di Tim. Tramite il servizio si possono gestire le mail di altri account da smartphone o computer, attraverso la Webmail (accessibile tramite i principali browser) o i principali programmi di posta, in maniera tale da salvare i messaggi sul computer (non è disponibile il backup dei dati).

L'utente ha a disposizione tre giga byte di spazio per archiviare le mail e la possibilità di inviare allegati di dimensioni fino a due giga byte. La mail è protetta in maniera automatica da antispam e antivirus e le mail spam vengono identificate e archiviate in un'apposita cartella (vengono cancellate in maniera automatica ogni venti giorni). C'è anche il vantaggio di poter bloccare i contatti indesiderati.

MobiMail di Tim, la Webmail disponibile da dispositivi mobili

Tramite la Webmail di Tim, usufruibile da computer, si può accedere alla sezione allegati, dove sono disponibili tutti gli allegati inviati e ricevuti, organizzati per tipologia e con la possibilità di visualizzarli in anteprima.

La rubrica può essere arricchita grazie all'importazione dall'esterno di file di contatti, come le rubriche da Alice, Tin.it, Hotmail e Yahoo.

La mail è consultabile tramite smartphone grazie a MobiMail, la Webmail per dispositivi mobili con cui si possono gestire gli allegati e memorizzare le credenziali di accesso; il servizio è usufruibile anche da tablet.

Tim Mail: i consigli di sicurezza

Per utilizzare al meglio la Webmail di Tim si consiglia di impostare il numero di cellulare di recupero, infatti la mancata impostazione potrebbe comportare delle difficoltà nel ripristino della password: in assenza il cliente, per procedere con la procedura di riconoscimento della persona, deve inviare tutta la documentazione necessaria al servizio clienti 187.

La password deve essere "robusta" e va cambiata almeno ogni tre mesi.

Si consiglia anche la rimozione dei filtri, infatti il sistema antispam e antivirus di Tim riduce già di per sé le mail spam in entrata e l'applicazione di filtri potrebbe rivelarsi un problema per la ricezione e l'invio di mail.

Come registrare la Tim Mail

Per registrare la Tim Mail basta entrare nell'area dedita sul sito della società e scegliere durante la fase di registrazione la username che deve essere lunga tra i sei e i 24 caratteri (una volta registrata la username non è più modificabile). Per completare la registrazione basta inserire tutti i dati richiesti.