Offerte internet per le partite Iva sono presenti nelle proposte di tutti gli operatori di telefonia.

A causa della pandemia da Coronavirus, molti lavoratori autonomi si sono trovati ad avere l’esigenza di lavorare da casa in maniera efficiente, con l’esigenza di attivare una connessione internet domestica o disdire l’abbonamento ADSL o fibra, a favore di uno più conveniente.

Stessa esigenza anche per chi, avendo una piccola attività o uno studio professionale, è sempre alla ricerca delle offerte più vantaggiose per risparmiare e avere una connessione più veloce.

Offerte internet partite Iva, come scegliere la più vantaggiosa

Scegliere l’offerta internet più vantaggiosa non vuol dire necessariamente indirizzarsi verso quella che costa di meno. Numerose sono, infatti, le variabili di cui tenere conto nell’analizzare le proposte dei diversi operatori, a partire dalla verifica della copertura nella propria zona, essenziale decidersi se optate per un’offerta con tecnologia ADSL, fibra ottica o FWA (mista fibra-radio).

Importante anche valutare se è necessario avere anche una linea fissa, utile anche per la possibilità di collegare un dispositivo POS per i pagamenti.

Di seguito, riportiamo alcune tra offerte internet partite Iva attualmente disponibili presso i principali operatori, ricordando che tutte le offerte business sono formulate “Iva esclusa”.

Vodafone OneNet

L’offerta OneNet di Vodafone prevede tre diverse proposte, disponibili con ADSL o fibra, a seconda delle esigenze:

OneNet p. Iva PRO - 35 €/mese . Prevede: 1 linea telefonica con chiamate illimitate, internet illimitato fino a 2,5 Gbps;

. Prevede: 1 linea telefonica con chiamate illimitate, internet illimitato fino a 2,5 Gbps; OneNet P. Iva PREMIUM – 50 €/mese . Rispetto all’offerta PRO, include 2 linee telefoniche, sempre con chiamate illimitate, e la possibilità di navigare senza limiti a 1 Gbps;

. Rispetto all’offerta PRO, include 2 linee telefoniche, sempre con chiamate illimitate, e la possibilità di navigare senza limiti a 1 Gbps; OneNet P. Iva Total Wireless PLUS – 35 €/mese. Include 1 linea telefonica con chiamate illimitate e internet illimitato con velocità fino a 100 mbps. Non richiede la presenza di cavi telefonici (wireless).

In tutte le offerte sono inclusi i costi di attivazione, pari a 240 euro - 5 euro al mese per 48 mesi - comprensivo dell’intervento di un tecnico specializzato.

In caso di recesso prima della scadenza, il cliente è tenuto a versare un importo pari alle rate residue, in unica soluzione oppure con la medesima cadenza e metodo di pagamento precedentemente utilizzati.

Tim Business Senza Limiti – 29,90 /mese

L’offerta prevede: attivazione gratuita, 1 linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali, tecnologia fibra fino a 1 giga con internet illimitato.

Chi è già cliente Tim con una linea mobile, potrà sottoscrivere l’offerta a 24,90 € al mese, uno sconto di 5 euro riservato per i primi 12 mesi di abbonamento anche a chi attiva la domiciliazione bancaria della bolletta.

Fastweb NeXXt Business Light – 32,95 €/mese

Caratteristiche dell’offerta: Fibra Ultraveloce fino a 2,5 Gigabit al secondo, chiamate a consumo verso fisso e mobile nazionale. Previsto un contributo di attivazione di 336€ in 48 rate mensili da 7€, In caso di recesso anticipato prima del pagamento di tutte le rate previste, il cliente sarà tenuto a versare le rate mancanti.

EOLO Professional Plus – 29,90 €/mese

Per chi non ha bisogno di una linea fissa oppure risiede in zone difficili da raggiungere con la fibra ottica, Eolo propone un’offerta basata sulla tecnologia FWA, mista fibra-radio, che include Internet Ultraveloce fino a 100 Mb/s in wireless e fino a 1 Gb/s in fibra ottica, chiamate illimitate, router e assistenza tecnica.

Per chi avesse bisogno di estendere il segnale della tua Wi-Fi per coprire al meglio la superficie dello studio/negozio, Eolo propone l’installazione di un ripetitore Wi-Fi con un canone mensile dii 3 euro.

Linkem Office – 26,90 €/mese

Anche Linkem offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per navigare senza linea fissa fino a 1 Gigabit. Inclusi nell’offerta l’apparato necessario per la connessione e la sua installazione. Previsto un contributo di attivazione pari a 3€ al mese per 24 mesi.