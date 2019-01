Annuncio

La bella Viareggio, in provincia di Lucca, è una delle capitali del Carnevale in Italia. In virtù di ciò, anche quest'anno il famoso centro della Versilia si animerà con la sfilata di cinque corsi mascherati sui Viali a mare. Per quasi un mese, la rinomata località balneare toscana [VIDEO] si trasformerà in un luogo di fantasia e divertimento, tra imponenti creazioni di cartapesta, party notturni, fuochi d'artificio, rassegne teatrali, kermesse gastronomiche e molto altro ancora.

L'edizione di quest'anno è dedicata alle donne.

Le date dei cinque corsi mascherati del Carnevale di Viareggio 2019

Quando inizia il Carnevale di Viareggio? Dall'inizio della terza decade di gennaio questa domanda inizia a balenare nelle menti di tanti toscani e di tanti appassionati di atmosfere carnascialesche.

Adesso, con certezza, possiamo dire che il primo corso mascherato dell'edizione 2019 è in programma nel pomeriggio di sabato 9 febbraio. Alle ore 15:00 è prevista la cerimonia di inaugurazione, mentre alle 16:00 è in agenda uno spettacolo piromusicale.

Per quanto riguarda il calendario delle altre sfilate, il secondo corso mascherato è in programma domenica 17 febbraio, dalle ore 15:00 in poi, il terzo corso è fissato per sabato 23 febbraio, alle ore 17:00, il quarto corteggio sfilerà sui Viali a Mare nel pomeriggio di domenica 3 marzo, mentre l'ultimo appuntamento è fissato per martedì 5 marzo.

In quest'ultima data, che corrisponde al giorno del martedì grasso, il programma prevede l'anteprima del corso alle 14:50, la sfilata vera e propria alle 16:30 e, alla fine, la proclamazione dei vincitori.

La conclusione dei carri sarà sancita anche da un grande spettacolo pirotecnico.

Burlamacco, la maschera di Viareggio

Come ogni altro grande Carnevale che si rispetti anche quello di Viareggio ha la sua maschera ufficiale. Si tratta di Burlamacco, un fantasioso personaggio nato nel 1930 dall'estro creativo del pittore locale Uberto Bonetti.

Ispirandosi alle maschere della Commedia dell'Arte, l'artista decise di creare un personaggio che potesse riassumere in sè i due periodi principali della vita sociale di Viareggio: l'estate, rappresentata dai colori bianco e rosso tipici degli ombrelloni anni trenta, e il Carnevale in inverno [VIDEO].

Il nome della maschera, invece, sembra rifarsi sia alla "burla", ovvero allo scherzo carnascialesco, sia alla Burlamacca, un canale che attraversa la città versiliana.