I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario nel mese di febbraio saranno favoriti dal fatto di avere Giove nel segno, cosa che garantirà una forte determinazione in ogni campo. Anche l'energia per realizzare i vostri progetti non mancherà, dunque dovrete armarvi di pazienza e guardare con una certa fiducia al futuro, perché la situazione sta evolvendo in una direzione interessante ed avete tutte le qualità per fare bene. Molte le novità che vi aspettano a febbraio [VIDEO], alcune positive ad altre meno.

Sagittario, l'amore a febbraio può nascere o morire

Nei primi quindici giorni del mese non ci saranno particolari novità nei rapporti già in atto, ma proprio dopo la festa di San Valentino le congiunzioni astrali si faranno di colpo sfavorevoli e potrebbero essere messi in discussione anche rapporti di lungo corso, con possibilità di separazioni legali.

Paradossalmente il periodo è propizio anche per le coppie in formazione, dunque se avete desiderio di corteggiare qualcuno, questo potrebbe essere il momento giusto. Nel corso del mese in esame ci saranno comunque dei cambiamenti.

Sagittario e il lavoro: mese interessante

Per ciò che riguarda il mondo del lavoro, il Sagittario parte sempre col piede giusto, perché ama stare al centro dell'attenzione e prendere iniziative sempre nuove, grazie a un'innata creatività. In questo contesto non sono da escludere avanzamenti di carriera e comunque nuove possibilità di guadagnare, per togliervi qualche sfizio. Il Sagittario ama fare shopping e a febbraio le occasioni non mancheranno.

La salute del Sagittario a febbraio 2019

Nonostante il grande freddo previsto a febbraio [VIDEO] e in particolare nella prima parte del mese, la salute delle persone che sono nate sotto il segno del Sagittario non ne risentirà più di tanto.

Supererete i classici malanni di stagione senza particolari patemi, e vi avvicinerete alla primavera con il giusto spirito e tanta voglia di fare sport. Per indole non siete molto competitivi: quello che davvero vi interessa non è primeggiare in una competizione, ma esprimere e vedere riconosciute le vostre enormi qualità. Non è un caso se spesso avete consensi in campo artistico e in modo particolare in ambito teatrale: per voi il mondo è un grande palcoscenico. Febbraio [VIDEO] 2019 potrebbe essere il periodo giusto per iscriversi a un corso di teatro e per fare dei provini cinematografici, visto che il cinema è una delle grandi passioni del Sagittario.