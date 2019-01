Annuncio

L'Oroscopo di domani 26 gennaio è pronto a dare una marcia in più al prossimo inizio weekend. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo sabato? [VIDEO] Come sempre, anche adesso a dettar legge sarà l'Astrologia applicata ai segni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. Bene, iniziamo pure con il presentare i segni migliori del giorno: a gongolare sia in amore che nel lavoro saranno coloro nativi in Ariete e Leone, entrambi allineati sulla buona positività espressa dalle cinque stelline quotidiane.

Per quanto concerne il periodo negativo (che non manca mai all'appello!), le previsioni zodiacali del 26 gennaio non vedono troppo a favore il periodo per gli amici nativi del Cancro, giudicati con un momento segnato dal probabile "ko".

Vediamo di analizzare in profondità i singoli segni, prima però ci conviene dare uno sguardo alla nuova classifica con le stelline quotidiane posta a seguire.

Classifica stelline 26 gennaio

Questo sabato, in base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede possa essere vincente sia in amore che nel lavoro per due segni. In evidenza, come anticipato già in apertura, coloro nati nei segni dell'Ariete e del Leone, meritatamente al vertice della scaletta con le stelle sotto analisi. A fare la parte migliore, ovviamente, la nuova classifica stelline del giorno 26 gennaio, estrapolata dall'Astrologia applicata al primo giorno d'inizio weekend. Bene, adesso non rimane che scoprire definitivamente il responso degli astri, per tutti i restanti segni, valutando la tabella posta a seguire:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

★★: Cancro.

Oroscopo per la giornata di sabato su lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo sabato avrà tutte le carte in regola per risultare davvero vincente per voi dell'Ariete.

Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, sarà una buona la giornata soprattutto nei rapporti interpersonali a sfondo affettivo. In primo piano l'amicizia e i rapporti con il parentado messi in risalto dal momento magico: approfittate per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore. Single, la giornata si presenta bella e prestante: riuscirete ad avere una giornata soddisfacente? La possibilità c'è: un incontro o un invito inaspettato faranno il resto. Nel lavoro intanto, trascorrerà in tutta tranquillità il periodo a favore dei rapporti professionali. Nell'aria si respira già l'odore di ottimi profitti e/o generose gratificazioni.

Toro - Partirà decisamente al rallentatore la parte iniziale di questa settimana, con un sabato abbastanza buono solo da metà pomeriggio in poi. In amore, visto il momento un po' così, ironia e umorismo saranno le armi più preziose ricorrere se doveste essere a disagio. Comunque state tranquilli, nessuno è più abile di voi a mascherare certe difficoltà o particolari stati d'animo.

Intanto, Venere e Luna vi daranno simpatia e buone occasioni per stare discretamente bene col vostro partner. Single, sarà possibile che una persona vicino a voi vi faccia una corte serrata: accettate l'invito se veramente interessati, altrimenti declinatela fin da subito. Nel lavoro invece, dovrete saper stare al passo con i tempi dando prova di buon senso e anche di lungimiranza: imporre un secco "no", adesso, significherà poter contare su migliori prospettive nel futuro prossimo.

Gemelli - In arrivo una giornata apparentemente tranquilla, ovviamente l'intoppo potrebbe nascondersi dietro ogni angolo, quindi fate attenzione. In amore, il dialogo sarà l'arma vincente soprattutto se dovete chiarire questioni in sospeso con il partner: fatelo e tutto si risolverà per il meglio. In serata qualcuno potrebbe avere una bella sorpresa in merito al rapporto: diciamo pure che potrebbe trattarsi di "questioni piccanti!". Single, prendetevi un po' di tempo libero per riflettere e capire cosa volete: è un legame solido ciò che desiderate oppure vi piace stare da soli? A voi la giusta decisione. Nel lavoro infine, il goffo tentativo d’imporre il proprio punto di vista potrebbe sfiorare l’arroganza, facendo precipitare di colpo le vostre quotazioni.

Cancro - La giornata sarà alimentata dalla pessima presenza di stelle poco amichevoli al segno. Dunque periodo "no" all'orizzonte per voi Cancro? Questo è quanto, purtroppo: si tratterà di convivere con una giornata segnata dal "ko", pazienza! Intanto, le previsioni di sabato prevedono in amore qualche difficoltà più del solito: un confronto sincero con la persona amata potrebbe aiutare a superare un rancore che portate dentro da un bel po'. Se non oggi, che proprio non è il caso, almeno nei prossimi giorni provate ad iniziare un dialogo sincero, ok? Single, eventualmente per sciogliere il ghiaccio e vincere quella diffidenza che vi impedisce di arrendervi ai sentimenti, l’eros è la medicina più efficace: provate per credere. Nel lavoro invece, il periodo non sarà dei migliori ma con la vostra forza di volontà riuscirete ugualmente a fare tutto quello che dovete.

Leone - Giornata di fine settimana valutata senz'altro come più che positiva in moti settori. In amore pertanto, si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante o duraturo. In coppia soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane. Nel rapporto, con facilità esprimerete ciò che sentite dentro nei riguardi della persona amata, sia con le parole che scorreranno fluide, sia con una piacevole intesa fisica: che bello! Single, avrete il morale alto, cosa che renderà lieta questa giornata, sulla carta abbastanza portata per gli incontri. Alla fine, il periodo in oggetto risulterà davvero molto gradevole. Nel lavoro, giornata da trascorrere serenamente occupandovi delle piccole cose di ogni giorno. E' bene riflettere prima di prendere eventuali decisioni, ok?

Vergine - Sabato sarà quasi tutto all'insegna della discreta normalità con il predominio assoluto della routine più scontata: diciamo che potrebbe andare bene anche così, visto che in giro c'è chi sta peggio! Comunque il periodo non sarà negativo, sappiatelo. L'oroscopo di domani 26 gennaio consiglia perciò in amore di stare sereni: sarà possibile ritagliare dei piacevoli momenti con il partner semplicemente facendo qualcosa di diverso, simpatico e gradito ad entrambi. Scegliete qualcosa in grado di rompere la solita routine quotidiana a cui siete abituati. Single, rimarrete lusingati dalle calde dimostrazioni d’affetto di una persona conosciuta di recente e ricambierete con identico slancio. Nel lavoro infine, state per concludere un progetto importante che ultimamente vi ha sfiancato mentalmente: resistendo ancora un po' di certo ne godrete i buoni frutti.

