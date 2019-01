Annuncio

Questa settimana sta per giungere al termine, ma prima di accogliere il week end, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Ecco quindi di seguito l'Oroscopo di giovedì 24 gennaio 2019 per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Astri e stelle del giorno 24 gennaio per tutti i segni dello zodiaco

Ariete: l’inizio della settimana non è stato privo di tensioni per i nati sotto questo segno, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che la sfera sentimentale: in questa giornata ne continueranno gli strascichi.

La seconda metà della settimana al contrario si rivelerà più positiva, potrete fare affidamento sul favore di Marte, Mercurio, Venere e Giove. Entro la fine del mese qualcuno potrebbe ricevere una buona notizia.

Toro: queste giornate si riveleranno vantaggiose per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia, mentre per i single e per coloro che vogliono lasciarsi alle spalle una separazione o una storia finita è arrivato il momento di iniziare a guardarsi intorno, chi non avrà paura di rischiare, potrà fare degli incontri interessanti per il futuro. Dei cambiamenti potrebbero attuarsi nell’ambito lavorativo, in tal senso il mese di febbraio potrebbe portare delle novità. [VIDEO]

Gemelli: quella di giovedì 24 gennaio potrebbe essere una giornata di alti e bassi per il segno, Mercurio in aspetto positivo favorisce gli incontri, i contatti con gli altri e i viaggi. Tuttavia nelle giornate precedenti per qualcuno potrebbero essere nati delle problematiche all’interno dei rapporti di coppia e in queste giornate occorrerà cercare di risolverle.

Bene l'ambito lavorativo, sfruttate il week end per concedervi un po' di riposo.

Cancro: il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per questo segno, qualcuno si è trovato a dover fare i conti con problemi di carattere economico o sentimentale. In queste giornate Mercurio non sarà più in opposizione, dunque inizierà un momento di ripresa per il Cancro. Sia in amore che per quanto riguarda le questioni lavorative le problematiche potranno essere risolte.

Leone: con la Luna in aspetto favorevole, le giornate da qui a sabato si riveleranno positive per i nati sotto questo segno, vi sentirete energici e la voglia di fare prevarrà. La giornata di domenica al contrario potrebbe rivelarsi leggermente sottotono, dunque il consiglio degli astri è quello di sfruttare al meglio queste tre giornate e laddove dovessero sorgere delle problematiche , cercare di risolverle entro l’arrivo del weekend.

Vergine: non è stata una settimana molto positiva per i nati sotto questo segno, qualcuno infatti potrebbe avere risentito di disturbi fisici o malesseri di stagione.

Anche la giornata di giovedì potrebbe rivelarsi sottotono dal punto di vista fisico, ma da domenica gli astri lasciano presagire un momento di recupero, che riguarderà anche la vita sentimentale. Bene l’ambito lavorativo, chi ha iniziato nuovi progetti o collaborazioni, potrebbe riscuotere i primi frutti già a partire dal mese di febbraio [VIDEO].

Bilancia: il transito di Mercurio avrà degli effetti positivi sulla vita dei nati sotto questo segno, le prossime giornate saranno energiche e ricche di novità, gli astri favoriscono i viaggi e i contatti con gli altri. Giovedì 24 gennaio avrete le carte necessarie a risolvere alcune problematiche createsi nei giorni precedenti o a ricucire un rapporto in crisi.

Scorpione: non mancano le tensioni in questo periodo, qualcuno infatti potrebbe trovarsi ad affrontare dei problemi di carattere economico. Nelle giornate di giovedì e venerdì la Luna nel segno vi aiuterà a ritrovare la serenità e la lucidità necessarie a risolvere alcune situazioni. Certo non tutti i vostri problemi troveranno soluzione, ma potrete avvicinarvi agli obiettivi prefissati.

Sagittario: un quadro astrale non troppo sereno accompagnerà questo segno durante le prossime giornate, agitando ulteriormente le acque per quanto riguarda l’amore. È un periodo delicato dal punto di vista dei sentimenti, potrebbero esserci delle decisioni da prendere, qualcuno potrebbe avere i piedi in due scarpe o dover confessare un tradimento. Saranno dunque giornate turbolente, le discussioni sono dietro l’angolo, cercate di essere prudenti.

Capricorno: il primo mese del nuovo anno potrebbe aver portato delle incertezze nella sfera sentimentale, tuttavia queste giornate si riveleranno molto più positive. Il Capricorno riacquisterà uno sguardo positivo, le incomprensioni nei rapporti di coppia troveranno soluzione e qualcuno potrebbe ricevere un importante proposto dal partner. Gli astri sono positivi anche per quanto riguarda i nuovi incontri, chi non avrà paura di mettersi in gioco potrebbe trascorrere una serata intrigante.

Acquario: nelle prossime giornate il transito di Mercurio avrà un effetto positivo per i nati sotto questo segno, ci sarà un bel momento di recupero sia per quanto riguarda la vita sentimentale che l’aspetto fisico. Saranno giornate di grande energia e forza, ideali per organizzare un viaggio, una gita fuori porta o dedicarsi alle proprie passioni. Anche in amore torna la serenità, le coppie che nei giorni precedenti hanno dovuto affrontare qualche momento di incertezza, potranno ritrovare l’equilibrio.

Pesci: l’ultima giornata di gennaio non saranno prive di tensioni per il segno, ci sono delle problematiche da risolvere ed alcune situazioni potrebbero provocare molto stress. La giornata di giovedì 23 non sarà da meno e qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Con l'arrivo di febbraio inizierà un momento di recupero per il segno, sarà un mese ricco di impegni e novità.