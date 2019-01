Advertisement

L'Oroscopo dell'amore di coppia nella giornata di mercoledì 9 gennaio vede protagonista Venere, che conquista il domicilio del Sagittario. Il pianeta rosa dedicato ai sentimenti diventa ancor più potente. Allora, come saranno le previsioni astrologiche [VIDEO]dopo le feste? Ariete riparte alla grande investendo nei sentimenti con grinta, Sagittario è sospettoso e procede a piccoli passi. Buoni i rapporti di coppia per l'Acquario, gli altri segni dello Zodiaco dovranno lavorare sui sentimenti, migliorandosi e rendendosi complici delle emozioni, tutte da vivere in due.

Previsioni astrologiche nell'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vivete il rapporto di coppia in modo armonico, investendo in una sensualità prorompente.

Siete i protagonisti del rapporto a due, premurosi nei confronti del partner ma accettate anche le critiche fruttuose, senza diventare irascibili.

Toro: avete acquistato nuovo vigore e vi sentite forti come un leone. Investite questa carica energetica nella coppia, senza nascondere la testa sotto la sabbia.

Gemelli: siete troppo ipercritici nel rapporto a due e questo atteggiamento pignolo potrebbe portarvi a commettere delle imprudenze. Troverete un modo per risolvere delle situazioni in sospeso.

Cancro: siete molto sicuri di voi e dei sentimenti che provate per la persona amata che vi è affianco. Allora perché stressarsi e polemizzare su tutto?

Leone: preparate il terreno alle novità che arrivano nel vostro cielo, magari capendo i punti deboli della coppia e migliorandoli per far sì che il rapporto funzioni alla grande.

Vergine: siete molto realisti nella giornata di oggi e vedete ben chiara la vostra situazione di coppia. Sfruttate questa intuizione, cari amici della Vergine [VIDEO], per inventare nuove dinamiche di coppia, sperimentandole con il consenso del partner.

Amore di coppia e punti deboli per i segni dello Zodiaco

Bilancia: abbandonate questo atteggiamento litigioso che nuoce all'amore di coppia, l'influsso di Giove in Sagittario vi porta fortuna in amore. Dovete solo aprirvi di più al cambiamento, migliorando ciò che nuoce alla coppia.

Scorpione: l'amato che vi sta accanto sarà molto determinato in amore quindi preparatevi, cari amici dello Scorpione [VIDEO]e apprezzate la sua forza e l'intraprendenza che solo la passione può innescare.

Sagittario: Venere vi assicura la sensibilità giusta per vivere le vibrazioni dell'amore in ogni suo aspetto, cogliendo tutte le sfaccettature con profondità. Non fidatevi però di questo pianeta in esilio, che potrebbe celare tranelli in amore.

Capricorno: date spazio ai sorrisi, attingendo raggi luminosi dal Sole nel vostro domicilio e non nascondetevi dietro a una corazza che cela dubbi e insicurezze.

Apritevi di più al dialogo per evitare di essere scoperti quando il "castello di sabbia" crollerà.

Acquario: state vivendo emozioni forti in amore e il vostro presente si tinge di rosa. L'entrata della Luna nel vostro cielo vi spinge a perseverare nelle scelte intraprese, migliorando sempre più il rapporto a due. Vivete l'amore con slancio, nessuno potrà mettervi i bastoni tra le ruote.

Pesci: Venere in Sagittario vi rende più malleabili e meno inclini ai litigi. Cercate di superare degli attriti e spegnere focolai riguardanti la famiglia, con nervi saldi e aspirando alla realizzazione dei vostri sogni.