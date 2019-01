Annuncio

L'oroscopo [VIDEO] dei Pesci relativo al mese di febbraio 2019 prevede un mese all'insegna dell'energia, ma anche di un'insolita lucidità, che andrà a favorire decisamente chi scrive per lavoro o per passione e chi insegna, oltre naturalmente alle persone dei Pesci che devono preparare esami o concorsi pubblici. Nei momenti decisivi della vostra vita avete sempre dimostrato di avere grande forza caratteriale e in questa occasione potrete confermare quello che di buono si dice di voi.

Un mese in crescendo emotivo per i Pesci

Nella seconda parte del mese godrete di una certa stabilità e avrete dunque tutto il tempo di riscoprire cosa vi piace veramente fare e come intendete impiegare il vostro tempo libero.

Negli ultimi mesi avete pensato poco a voi stessi ed ora ve ne pentirete, ma secondo il vostro Oroscopo mensile avrete tempo per rifarvi e riconsiderare anche i rapporti con certe persone che vi renderete conto di avere sopravvalutato, spinti dalla vostra buona fede. Fidarvi troppo delle persone è purtroppo uno dei vostri talloni d'Achille, ma questa potrà essere una buona occasione per correggervi.

Marte vi infonderà grande forza dal 15 febbraio

Durante la seconda parte di febbraio Marte arriverà in vostro soccorso, restituendo l'ottimismo perduto e una vigoria fisica ritrovata. Troverete così la concentrazione per terminare dei progetti che sono rimasti a metà, e chi vi sta vicino noterà che vi sentirete più gratificati da ciò che state cercando di realizzare. Gli astri stanno venendo in vostro soccorso in un anno che sarà denso di appuntamenti, pieni di esami e sfide da vincere per cercare di migliorare la vostra condizione socioeconomica.

Amore a gonfie vele a febbraio per i Pesci: salute buona

Segnatevi questa data: 19 febbraio. Quella notte ci sarà una luna piena memorabile. Quale occasione migliore per chiedere alla vostra compagna di sposarvi? Se non avete già un partner, secondo l'oroscopo [VIDEO] il periodo è comunque dei migliori per conoscere persone interessanti ed avviare nuove storie d'amore. Prima della notte della luna piena citata poc'anzi, infatti, avete anche l'occasione di dichiararvi per la festa di San Valentino. Il romanticismo è sempre stato un'arma importante a disposizione di persone molto sensibili come quelle nate sotto questo segno, che vi porta con facilità a sviluppare nuove liaison amorose: è il caso di approfittare di queste vostre qualità e di guardare con grande fiducia al futuro.