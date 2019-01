Annuncio

L'astrologia indiana fonda le sue radici antichissime nell'Induismo e combina esistenza a spiritualità. Nello Zodiaco siderale, la Luna ascendente assume un'importanza fondamentale perché, a differenza dell'Oroscopo occidentale, l'astrologia indiana si basa sulle fasi lunari e non sul transito planetario. I segni zodiacali sono 12 e gli elementi sono cinque: aria, acqua, fuoco, terra e cielo. Quest'ultimo è il principio da cui scaturisce l'oroscopo indiano, visto come un regalo mandato da un'entità spirituale all'uomo, per indicargli la via da seguire.

Nell'oroscopo [VIDEO]indiano di gennaio andremo ad analizzare le previsioni del segno zodiacale Makara.

L'oroscopo indiano per Makara, nato tra il 15 gennaio e il 13 febbraio

L'oroscopo indiano è un percorso di guida spirituale per ritrovare la luce, una mappa del destino tutta da interpretare.

Le premonizioni [VIDEO] si basano sul binomio Karma e Dharma: il primo è il modo in cui ci comportiamo e il secondo è l'azione pratica che dovrebbe essere effettuata seguendo la via della purezza. Le premonizioni indù per il segno del Makara parlano chiaro e identificano un soggetto che ha pieno controllo di sé. Degne di ammirazione, sono persone precise e molto rinomate nel settore professionale. Il loro desiderio di ambizione li spinge a emergere, anche se confidano troppo nel lavoro di gruppo per ottenere gli stimoli giusti. Questa apertura mentale di solito genera risorse molto preziose, come ricercatori e dottori. Se di giorno il Makara è attento e concentrato, di notte si lascia andare ai sogni, volando in un mondo fantasioso fatto apposta per sé.

La 'scienza della luce' indaga sull'amore del segno zodiacale Makara

L'astrologia indiana risulta un riassunto delle azioni svolte durante le vite precedenti e gli astrologi indù lottano contro il karma, richiedendo e analizzando gli influssi lunari per seguire una condotta di vita il più costruttiva possibile.

In base alle previsioni lunari che governano mente e sentimenti, riscontriamo che il segno zodiacale [VIDEO] di Makara nell'oroscopo indiano di gennaio crede molto nei sentimenti, anche se spesso non riesce a esternarli completamente. Lo stesso ordine e la metodologia che investe nel lavoro si riscontra anche nella sfera sentimentale. Questa precisione e freddezza può dare l'idea che i nati sotto questo segno si astengano dalle emozioni, ma non è così. Il Makara anche se all'apparenza sembra brancolare nel buio, è coscienzioso e chiaro nei confronti dei sentimenti che prova. E' rassicurante nei confronti del partner, anche se confida troppo nello scambio amoroso.