I segni di fuoco sono associati dall'astrologia alla passione, all'energia e anche alla creatività. Vengono accostati a Sole, Marte e Giove. Sono molto tenaci e amano il confronto diretto con le persone che gli stanno veramente a cuore, ma tendono ad allontanarsi da chi gli manca di rispetto. Vedremo di seguito cosa prevede l'Oroscopo per Ariete, Leone e Sagittario per il periodo dell'anno circoscritto al mese di febbraio.

Ariete, potreste trovare un buon lavoro

Buon periodo per quanti stanno cercando un'occupazione, in quanto l'oroscopo prevede per l'Ariete molti nuovi contatti in ambito lavorativo.

Potreste dunque conoscere persone nuove, che vi potrebbero offrire delle interessanti prospettive e voi, che siete estremamente pignoli per natura, saprete certamente valutare con giudizio cosa è meglio per voi.

Marte sarà in Ariete [VIDEO] nei primi quindici giorni e questo vorrà dire buona salute ed energia da spendere nel mondo dello studio o professionale.

Leone, mese molto positivo

Febbraio 2019 regalerà molte soddisfazioni a un segno che è considerato dagli esperti il più favorito dagli Astri dell'intero anno. Il vostro atteggiamento dovrà essere costruttivo e propositivo nei confronti di quanti vi faranno proposte perché da esse potrebbero scaturire risultati molto gratificanti. Anche nel mese di febbraio il vostro temperamento solare vi porterà a prendere di petto i problemi, facendo valere i vostri diritti e rivendicando i vostri meriti: chi vi conosce vi apprezzerà anche per la vostra trasparenza. Siate quindi fiduciosi: febbraio sorridera' al Leone [VIDEO].

Sagittario, buona salute a febbraio

Nonostante il freddo potrete godere di una salute splendida, che vi aiuterà a superare le difficoltà che si presenteranno.

Il mese di febbraio porterà tanti cambiamenti nella vostra vita, quasi tutti positivi. Giove nel segno vi stimolerà nella determinazione, dandovi il coraggio che servirà per dire chiaramente a certe persone cosa pensate di loro. I cambiamenti potranno riguardare anche la sfera sentimentale alla quale, essendo voi persone molto sensibili, avete sempre attribuito particolare importanza. Se siete single potreste trovare finalmente la compagnia giusta, se invece formate una coppia di lunga data potreste avere occasione di superare alcune fastidiose incomprensioni che nel tempo hanno un po' appesantito il vostro rapporto.