Gli innamorati hanno atteso a lungo il giorno di San Valentino, pensando ad una dedica perfetta da inviare al proprio amore o ad un regalo che confermi il proprio sentimento. Questa ricorrenza è da sempre guardata con una certa antipatia da parte del popolo dei single, che vedrà nel giorno di San Faustino la festa perfetta nella quale divertirsi e sorridere del proprio stato. E proprio la soddisfazione di vivere comunque felicemente senza un uomo o una donna da amare al proprio fianco diventa, nel giorno di San Valentino, l'idea perfetta per uno scambio di auguri decisamente non convenzionale. E così, mentre gli innamorati di tutto il mondo si scambiano pensieri romantici e a volte fin troppo sdolcinati, i single non perdono l'occasione per intervenire con dediche nelle quali sorridere per la libertà mai persa.

Proprio a loro dedichiamo una serie di frasi di San Valentino, o meglio di anti- San Valentino, da poter scambiare attraverso social, Whatsapp o qualsiasi altro social network.

San Valentino: frasi di auguri adatte ai single

Se siete single e non guardate con una certa tristezza la vostra condizione, le frasi di San Valentino adatte ai non fidanzati o non sposati sono proprio quelle che fanno al caso vostro. E in attesa del giorno di San Faustino a voi dedicato, abbiamo selezionato anche per le persone non impegnate sentimentalmente una carrellata di idee, molte delle quali ironiche e anche un po' cattivelle. Prendete, dunque, carta e penna e segnate di seguito ciò che potrebbe fare al caso vostro:

Come fai a dire che ami una persona, quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più, se solo le incontrassi? (citazione di Charles Bukowski).

San Valentino e Carnevale sono la stessa cosa. Le persone si mettono una maschera e fanno finta di essere quello che non sono. Io per fortuna non ho di questi problemi e me ne vanto.

L’amore è una malattia inesorabile, per di più contagiosa. (di Benjamin Disraeli)

Zitello è più bello!

Essere single può comportare dei grandi vantaggi. Il primo fra quali 'La Libertà'. Auguri single!

Sono single per evitare che mia madre diventi una suocera. E chi la sopporterebbe?

Quando siamo single vediamo tutti innamorati e felici. Quando siamo fidanzati vediamo tutti single e felici. Io sono proprio uno di questi.

Single tristi nel giorno di San Valentino: idee anche per loro

Il giorno di San Valentino è vissuto con una certa soddisfazione da molti single, che si definiscono persone libere e prive di problemi sentimentali.

Ma c'è anche chi considera il 14 febbraio in modo diverso, esprimendosi in maniera non troppo convinta sul proprio stato. Anche a questi 'delusi' sono dedicate delle frasi nel giorno dedicato agli innamorati e, qui di seguito, troverete una serie di esempi a tal proposito: