L'Oroscopo della giornata di venerdì segna un percorso speciale della nostra vita. Come una carta di identità stellare, le previsioni astrologiche riguardanti il 15 febbraio esortano ciascun segno zodiacale a prestare attenzione alla sfera affettiva e professionale, allontanando le nubi oscure che si affacciano all'orizzonte. Di seguito l'oroscopo di venerdì per tutti i segni.

L'oroscopo dei sentimenti dall'Ariete alla Vergine

Ariete: anche se è un periodo un po' burrascoso in amore per voi amici dell'Ariete, potrete riappacificarvi puntando maggiormente sul dialogo e ridimensionando i vostri ideali, comprendendo maggiormente chi vi sta accanto. Sono previste nuove e vantaggiose opportunità nel lavoro.

Toro: la vostra forza di volontà e lo spiccato senso pratico che risiede in voi verrà ulteriormente potenziato dagli effetti benefici di Urano nel vostro cielo. Avrete energia da vendere, tutta da investire nei sentimenti. Nel lavoro sarete più decisi a mettere in pratica i progetti a cui ambite e ciò vi procurerà notevoli guadagni.

Gemelli: approfondendo il discorso con l'altra metà, ne beneficerà la vostra sfera intellettuale e potrebbero nascere brillanti idee, tutte da investire nel lavoro. Vi aprirete molto al divertimento, scherzando con autoironia.

Cancro: la vibrazione di Mercurio in trigono con il nodo lunare nord vi spinge a trovare nuove idee per rivoluzionare la sfera lavorativa, con ambizione e successo.

Quest'azione di sblocco psicologico investe di energia nuova anche l'amore, esortandovi a puntare maggiormente sulla sintonia di coppia.

Leone: siate perseveranti nell'inseguire i vostri sogni amorosi, cercando di metterli in pratica con tutte le vostre forze. Il momento è proficuo. Si dice che la calma è la virtù dei forti, quindi perché non procedere con cautela in ambito professionale, aguzzando la vista e avendo i riflessi pronti per cogliere al volo le opportunità.

Vergine: è buono l'amore per voi amici della Vergine ma dovrete impegnarvi maggiormente se desiderate che i sentimenti fluiscano nel verso giusto. Quindi tenete a bada il nervosismo, ciò beneficerà anche la sfera lavorativa.

Gli influssi planetari e le previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: i giochi lunari con i nodi in quarta casa astrologica si fanno beffa di voi, influenzando la vostra capacità d'amare e riproponendovi scenari passati tutti da rivivere. Guardate maggiormente al presente e progettate per il futuro, tenendo lontano questi fantasmi del passato. Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: non girate troppo intorno alle situazioni, evitando di prendere una decisione. State rimuginando in modo eccessivo su un cruccio che vi crea fastidio, quindi partite all'azione e adottate le giuste precauzioni per arginarlo.

Sagittario: non lasciatevi sopraffare da capricci amorosi che potrebbero creare disaccordi e incomprensioni nei rapporti sentimentali. Marte dal domicilio secondo vi ispira calma e un forte autocontrollo, tutto da investire nelle vostre sfere interpersonali per progredire, puntando su una resistenza fisica e mentale a voi favorevole.

Capricorno: le nubi amorose di gennaio ormai si sono diradate e potrete vivere l'amore in modo profondo, puntando sugli influssi favorevoli di Mercurio in Pesci.

Questo pianeta della comunicazione vi spinge a dare il meglio di voi anche nel lavoro, puntando maggiormente sulla simpatia e aprendovi al dialogo.

Acquario: siete troppo aggressivi e mancate di sensibilità. Questo atteggiamento potrebbe nuocere all'amore, quindi evitate le polemiche che confondono solo maggiormente le idee. Nel lavoro, l'eccessiva smania di guadagnare potrebbe stressarvi, mettendovi in condizione di fare qualche sbaglio.

Pesci: cercate di vivere con maggiore serenità il vostro cosmo interiore, Nettuno nel vostro domicilio rappresenta le opportunità che voi potrete cogliere al volo. Quindi non oziate e apritevi a nuovi contatti, magari facendo pace con una persona a voi cara.