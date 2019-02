Annuncio

Il primo giorno di marzo per diversi segni dello zodiaco potrebbe essere colmo di passione, ma anche di dubbi e perplessità verso il partner. Molti però avranno occasione di fare degli strappi alla regola con gite e notti di passione, ma anche del tempo per riflettere. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete arrivati ad un punto in cui i dubbi nei confronti del partner si intensificheranno, e probabilmente avrete anche delle prove per queste incertezze. Questa situazione si ripercuoterà anche sul punto di vista relazionale con i colleghi.

Toro: troverete il lavoro da svolgere non solo soddisfacente, ma anche molto produttivo e redditizio per il vostro portafogli, quindi ci potrebbe anche essere occasione di dare una 'spintarella' positiva alla vostra relazione sentimentale con un passo importante.

Gemelli: la vostra pazienza, coltivata nel corso di questa settimana, sarà ampiamente ripagata con remunerazione e addirittura con nuovi stimoli a procedere verso un salto di qualità che vi potrebbe portare lontano. Proseguite su questa strada.

Cancro: sarete in vena di organizzare qualche gita fuori porta o comunque di fare un viaggio con la fantasia, sia scrivendo che leggendo qualcosa che vi trasporti lontano. Non ci sarà una reale motivazione se non quella di dar libero sfogo alla vostra fantasia.

Leone: sarete sul punto di "scoppiare", e potreste seriamente dar vita ad una lite contro chi vi ama senza motivo, oppure senza un motivo rilevante. Causa senza alcun dubbio dallo stress, ma forse più che sfogarvi avrete bisogno di calmarvi ed isolarvi per un po'.

Vergine: non riuscirete ad essere al passo con un lavoro che potrebbe apparirvi estremamente difficile e fuori dalla vostra portata, ma sarà irrilevante entro la serata, perché potrebbe subentrare un problema sentimentale che non vorrete assolutamente sottovalutare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un encomio potrebbe farvi salire di grado, oppure farvi conquistare un compenso di tutto rispetto. Questo potrebbe porvi al centro dell'attenzione per tutta la giornata, ma attenti a chi non è in vena di festeggiare.

Scorpione: una sorpresa inaspettata da parte del partner vi farà apprezzare di più le piccole cose e riuscirà a farvi dimenticare per un po' ciò che vi preoccupa. Al momento sarebbe più rilassante per voi dedicarvi esclusivamente all'amore e all'eros.

Sagittario: la consapevolezza di non essere soli, ma di avere l'appoggio del partner, vi aiuterà a superare le piccole divergenze quotidiane. Anche se non sarete del tutto disposti a raccontarvi per intero, sarete comunque molto più disponibili di quanto avevate previsto.

Capricorno: sarete più favorevoli ad una serata di passione piuttosto che a rimuginare sulla settimana da toni non tanto piacevoli. Sarebbe una occasione per avere più complicità con il partner e per dimenticare per un po' i vostri problemi lavorativi.

Acquario: un collega potrebbe non approvare la vostra vena più fantasiosa e vivace, ma per voi non sarà affatto un problema, anche perché solitamente non date molta retta alle considerazioni o alle critiche altrui.

Pesci: un po' di rialzo emotivo sarà un incentivo a risollevare del tutto il vostro morale, ma sarà ancora piuttosto presto. Ci saranno delle questioni finanziarie che vi metteranno alla prova e soltanto con la vostra arguzia ne uscirete indenni.