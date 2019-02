Annuncio

L'Oroscopo di domani 20 febbraio 2019 è pronto ad un nuovo incontro con voi lettori appassionati della buona Astrologia. In evidenza quest'oggi, oltre all'immancabile e seguitissima classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate quest'oggi ai primi sei segni della corolla zodiacale. Pronti allora a meditare il pensiero degli astri in merito ai settori della vita relativi al lavoro e all'amore? Bene, prima però la solita routine ci impone di dare qualche breve anticipazione su quali sono i segni migliori e peggiori del giorno 20 febbraio e chi invece dovrà accontentarsi di tempi migliori. In questo caso il prossimo mercoledì, ovviamente parlando dei sei simboli astrali sotto analisi in questa sede, andrà certamente a vantaggio di un solo super-fortunato: l'Ariete, classificato nel frangente al "top del giorno".

Di contro, gli astri annunciano un periodo abbastanza complicato per Gemelli e Cancro: questi due segni, infatti, sono stati classificati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko". Bene, andiamo pure ad approfondire il pensiero delle stelle analizzato in modo mirato nelle previsioni zodiacali del 20 febbraio, non prima comunque di aver svelato l'intera scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 20 febbraio 2019

La giornata di mercoledì 20 febbraio sta per arrivare: curiosi di scoprire come saranno le stelle riguardanti il nostro simbolo zodiacale di nascita? A dare soddisfazione in merito togliendo dubbi e, perché no, anche eventuali preoccupazioni, è pronta la nostra attesissima classifica stelline.

Viste le anticipazioni è facile intuire a chi spetta la parte migliore dell'odierna scaletta. Diciamo pure che ad avere massimo supporto in amore è l'Ariete, seguito da altri due segni altrettanto super-positivi che andremo a scoprire a brevissimo. La parte terminale della classifica, invece, scopre altri due segni in difficoltà costretti a lottare contro un frangente non troppo favorevole. Vediamo allora di capire quali sono per poi passare alle previsioni di rito:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Cancro.

Oroscopo e astrologia di mercoledì 20 febbraio

Ariete "top del giorno" - Il prossimo mercoledì sarà decisamente improntato alla buona sorte e sulla facilità nei rapporti interpersonali.

Annuncio

In generale a dominare sarà la passionalità, da profondere senza risparmio e senza farvi troppe domande. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, le vostre sensazioni capteranno nuove vibrazioni provenienti dal cuore. Parlatene con il partner: trovare le parole giuste per esprimere ciò che si sente, aiuta a comprendersi e a migliorare l'affetto reciproco. Single, nuove conoscenze "piccanti" specialmente in ambito professionale potrebbero essere gradite? Se sì, ben vengano! Buone opportunità da sfruttare anche per coloro non legati a rapporti lavorativi. Nel lavoro invece, tanti sono i progetti da realizzare: non abbiate paura di manifestare agli altri le vostre idee e i vostri modi di guardare le cose.

Toro - Partirà benissimo questo vostro mercoledì di metà settimana, sotto molti punti di vista. Vi attende senz'altro una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di sana gelosia che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non avrete nulla da rimpiangere alla vita.

In amore, per quanto riguarda la coppia, sarete ben felici di vivere una giornata sicuramente movimentata ma capace di regalarvi emozioni splendide. Concentratevi in massima parte tra il centro e la fine del periodo. Una "goduria" quindi in arrivo? Certo che si: il consiglio è quello di dare una bella svecchiata al look oltre che al guardaroba. Single, sarete un po’ permalosi ed inclini alla polemica. Ma anche voi come tutti, incontrando la persona giusta vi scioglierete come neve al sole, poco ma sicuro! Nel lavoro infine, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori: molto avvantaggiati coloro a stretto contatto con le persone.

Gemelli - In arrivo un giorno davvero poco sensazionale sotto molti punti di vista: molte situazioni potrebbero andare a rilento, a tutto tondo con quanto predetto dalle effemeridi del momento. In amore, diciamo che potreste avere momenti stressanti con difficoltà nel riprendere i ritmi abituali. Se i tanti impegni vi renderanno nervosi e intrattabili prendetevi pure una pausa, soprattutto se non volete scoppiare dall'ansia da stress.

In coppia evitate in questo periodo di mettere troppa "carne sul fuoco": il rischio di fare un buco nell'acqua è dietro l'angolo. Single, in campo sentimentale abbandonate ogni tipo di freno e premete forte sull'acceleratore dei sentimenti: abbiate fiducia nella persona che vi sta a cuore, senz'altro pronta a contraccambiare con ardore e maliziosa complicità. Nel lavoro invece, non riuscirete a fare ciò che avevate programmato se non scendendo a miseri compromessi.

Cancro - Una giornata brutta con risvolti anche abbastanza impegnativi? Ebbene probabilmente questo è quanto fatto intendere dalle vostre effemeridi quotidiane. Per qualcuno una certa faccenda, probabilmente di stampo lavorativo, si troverà in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari: calma! Le previsioni di mercoledì intanto, per quello che concerne il comparto dell'amore, invitano alla più stretta concentrazione: in programma quasi sicuramente più di qualche difficoltà. Se nel frattempo avete qualcosa da confessare al partner, tipo una bugia o una mancanza di qualsiasi natura, fatelo subito! Soprattutto siate docili nel farlo, solleciti, molto amorevoli e sinceri.

Single, anche se qualche nuvola dovesse addensarsi sul vostro orizzonte, sappiate che il sole tornerà di nuovo a splendere molto presto, non oggi però. Infatti, non sono previsti incontri o nuove amicizie: riposatevi e rigeneratevi, ok? Nel lavoro invece, cercate di mettere in primo piano un po' più di sana diplomazia: non fa mai male e in certi casi in grado perfino di "sbrogliare" matasse complicate.

Leone - La giornata del 20 febbraio si preannuncia positiva ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere, altrimenti... In amore, troverete nel partner le risposte alle domande che vi stavate ponendo da un po' di tempo. Finalmente potreste risolvere gran parte dei vostri problemi. Forse in questo periodo potreste tornare ad essere sereni e dormire sonni tranquilli. Single, saranno favoriti gli incontri dunque, non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi agli appuntamenti sempre con un sorriso: l'amore sarà dietro l'angolo? Noi siamo certi di sì, poi...

Nel lavoro, per qualcuno potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. A proposito di denaro, la Luna quest'oggi consiglia di non essere troppo "spendaccioni".

Vergine - Una splendida giornata si affaccia dall'orizzonte per tanti di voi Vergine: migliore di tantissime altre. Vi annunciamo pertanto che potrebbe essere una tra le più belle ed efficaci degli ultimi tempi, sappiatelo. L'oroscopo di domani 20 febbraio pertanto, visto l'ottimo cielo astrale consiglia in amore tanta serenità e voglia di stare insieme: on trascurate la persona del cuore, ma dedicategli tante attenzioni, senza timore di essere invadenti; probabilmente, non aspetta altro. Single, le stelle si sono decise ad esaudire le vostre preghiere e, in giornata, potreste incontrare una persona davvero importante. Quest'ultima sarà capace di rivoluzionare il senso della vostra vita: che sia la volta buona? Nel lavoro, per chiudere questa nuova tornata di predizioni, potreste sentire l’esigenza di buttarvi in nuovi interessanti impegni: anche se avrete le stelle a favore, gli astri consigliano di non fare il passo più lungo della gamba, ok?

