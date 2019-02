Annuncio

Il giorno 1 marzo l'Ariete potrebbe risvegliarsi molto nervoso, dopo una notte praticamente insonne, a causa del mal di testa, che purtroppo è una caratteristica del segno. Per affrontare una giornata piena di contrattempi, servirà molta forza d'animo.

Giornata da dimenticare anche per le persone che sono nate sotto il segno del Toro, che riceveranno telefonate poco gradite e che dovranno fronteggiare preoccupazioni legate alle finanze e in particolare alle tasse.

Per quanto riguarda invece il segno dei Gemelli, ci potrebbero essere incontri favorevoli per la sfera sentimentale, soprattutto nelle ore serali. In generale i Gemelli potranno disporre di una buona carica di energia fin dal mattino dell'1 marzo. Di seguito l'Oroscopo per gli altri segni.

Cancro, Leone, Vergine: previsioni

Cancro: non sempre fare del bene alle persone porta i frutti sperati, ma dovrete avere la capacità di essere superiori e guardare avanti.

Leone: tanta fatica per nulla: se siete studenti o lavoratori l'1 marzo potreste avere un esito che state aspettando e potrebbe essere negativo.

Vergine: in fatto di leadership non siete secondi a nessuno, ma durante questa giornata a salvarvi sarà soprattutto l'umiltà.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: oroscopo

Bilancia: se siete in crisi con il vostro partner da un po' di tempo, durante questa giornata potreste avere modo e tempo di mettere a fuoco alcune problematiche, che recentemente hanno generato dei contrasti trai di voi, che si sarebbero potuti facilmente evitare.

Scorpione: avreste bisogno di un bel viaggio per buttarvi alle spalle lo stress accumulato, ma la realtà dell'1 marzo purtroppo sarà ben diversa e vi annoierete molto.

Sagittario: in questa giornata prenderete coscienza che il lavoro che state facendo non vi soddisfa più. Avete bisogno di nuovi stimoli e potreste provare a cercarli tra le attività creative.

Capricorno, Acquario, Pesci, l'oroscopo dell'1 marzo

Capricorno: scoprirete che qualcuno che vi è molto vicino trama alle vostre spalle, perché non condivide certe vostre prese di posizione. Sarebbe meglio prendere dei provvedimenti prima che sia troppo tardi.

Acquario: siete per natura dei grandi idealisti, ma l'1 marzo servirà grande praticità, soprattutto nelle ore pomeridiane, dopo una mattinata che vi darà qualche illusione di troppo.

Pesci: giorno favorevole ai Pesci con ascendente Leone, negativo invece per chi ha l'ascendente Cancro. Praticare uno sport che avete un po' trascurato vi farebbe bene.