Annuncio

Annuncio

Cosa devono aspettarsi le persone dello Scorpione nella settimana che comincia lunedì 18 febbraio e termina domenica 24 secondo l'Oroscopo? Purtroppo nulla di particolarmente interessante: la settimana scorrerà in modo piuttosto noioso, tra qualche rimpianto di troppo e un senso di vuoto incolmabile pensando a persone che non ci sono più.

Gli Scorpione soffriranno la solitudine soprattutto nei primi giorni della settimana, ma non dovranno commettere l'errore di rifugiarsi negli infiniti meandri del mondo virtuale dei social network dove rischieranno di isolarsi ancor più dal mondo reale senza, peraltro, trovare le risposte che cercano.

Essendo tendenzialmente dei narcisisti, le persone dello Scorpione hanno sempre molto bisogno del consenso altrui e di qualche buona parola.

Annuncio

Le predizioni dal 18 al 24 febbraio: problemi a relazionarsi per lo Scorpione

Nei rapporti con gli altri, e in particolare sul luogo di lavoro, lo Scorpione ha spesso qualche problema a relazionarsi perché tende ad alzare la voce per far valere le proprie ragioni e fondamentalmente è permaloso.

Saper chiedere scusa quando si sbaglia è notoriamente una virtù, ma a voi riesce difficile essendo persone orgogliose. Vi consigliamo di cercare di modificare almeno in parte questi aspetti del vostro comportamento per avere rapporti più sereni con tutti anche nel corso della settimana in esame. Le persone che avrete occasione di frequentare si accorgeranno subito delle vostre buone intenzioni e cominceranno a rispettarvi di più.

Annuncio

I migliori video del giorno

Salute, le previsioni per la prossima settimana

Purtroppo secondo gli astri anche la vostra Salute risentirà delle tensioni che avete accumulato degli ultimi tempi. In particolare soffrirete di cervicale ed emicrania. Faticherete inoltre a prendere sonno con facilità. Tutte conseguenze di uno stress che vi accompagna ormai da tempo e che non è certo passato inosservato al vostro partner. I giorni più critici, secondo il vostro oroscopo, arriveranno nei giorni successivi al periodo in esame e, precisamente, il 22 e il 23 febbraio.

Generalmente avete la tendenza ad usare farmaci con una certa disinvoltura, ma forse sarebbe il caso di provare a percorrere anche altre strade. Dovrete anche prendere coscienza che praticare attività fisica con regolarità è un vero toccasana per la salute.

Annuncio

Valutate dunque se è venuto il momento di ricominciare a frequentare una buona palestra oppure una piscina.