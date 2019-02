Annuncio

L'Oroscopo per domenica 24 febbraio è carico di opportunità e i pianeti emanano influssi favorevoli, tutti da cogliere al volo. Ciascun segno dello Zodiaco è consapevole che dovrà aprirsi maggiormente al cambiamento, per crescere e ottenere successo. Analizziamo le previsioni astrologiche fortunate per ciascun simbolo zodiacale.

Oroscopo di domenica dall'Ariete alla Bilancia

Ariete: non portatevi dietro vecchie prospettive legate al passato, ma progredite verso il nuovo con determinazione. Adesso sapete quale strada intraprendere per raggiungere il successo. Ecco la frase del giorno: "La gioia di vivere che ciascuno ha dentro di sé è la migliore medicina per curare ogni tipo di malanno". (Enrico Hasson)

Toro: cercate di mantenere la calma, Marte vi garantisce energia ma la Luna, opposta al vostro cielo, vi turba creando tensione.

Un pensiero per voi: "Dentro se stessi ci si ritrova o ci si perde". (Manuela Serpelloni)

Gemelli: vi aprirete al cambiamento e a nuove sensazioni positive e vi ribellerete alla solita routine, rifiutandovi di accettare imposizioni che non sono consone alle vostre aspettative. Un consiglio: "I doveri sono le radici dell'uomo consapevole, che come albero rigoglioso staglierà i suoi rami nuovi in un cielo sempre più terso". (Cleonice Parisi)

Cancro: cercate di contenere una forza esplosiva che Plutone vi elargisce dal domicilio del Capricorno e avviate un processo di rinnovamento in voi stessi, prima di esigere cambiamenti dagli altri. Ecco la frase del giorno: "Il sogno è una traccia indelebile su una scia di stella".

Leone: siate molto intraprendenti e otterrete ciò che desiderate. Non avrete paura di chiudere una porta, per aprire nuovi battenti. La frase: "E' il giorno a raccogliere le parole, la notte a farle esplodere". (Giancarlo Stoccoro)

Vergine: vi sentirete molto forti nell'affrontare delle difficoltà che fino a ora erano rimaste irrisolte. Buono l'amore, che si riallinea alle vostre aspettative. Una perla di saggezza: "Giudichiamo un giorno bello da uno brutto perché abbiamo dimenticato il valore di ogni istante". (Prem Rawat)

Amore e fortuna nelle previsioni astrali segno per segno

Bilancia: chiedetevi dove siete arrivati e quali sono i vostri bisogni, Urano e i Nodi lunari influiscono sul vostro segno esortandovi alla riflessione, utile per rinascere.

Ecco la frase del giorno: "Non si ricordano i giorni, ma si ricordano gli attimi". (Cesare Pavese)

Scorpione: attenzione a un eccessivo accumulo di energia discordante che vi fa cambiare d'umore repentinamente, provocando degli scatti improvvisi e maggiore impulsività. Un pensiero per voi: "La velocità della luce, per quanto rapida, sarà sempre uguale a quella del buio". (Valeriu Butulescu)

Sagittario: vi sentirete un po' agitati, forse a causa di una confusione amorosa che non sottolinea bene i vostri sentimenti. E' giunto il momento di prendere in mano la situazione e apportare le giuste modifiche. Ricordate: "I giorni sono forse uguali per un orologio ma non per un uomo". (Marcel Proust)

Capricorno: apritevi maggiormente agli altri senza paura e assumetevi le vostre responsabilità, con consapevolezza e senza adagiarvi troppo sulla persona che vi sta vicino. Una frase per voi: "Spegni la lampada fumante nell'angolo della tua camera. Sul cielo d'oriente è fiorita la luce dell'universo: è un giorno lieto. Sono destinati a conoscersi tutti coloro che cammineranno per strade simili". (Rabindranath Tagore)

Acquario: siete ormai usciti dal tunnel dell'inquietudine, cari amici dell'Acquario e potrete aprirvi a nuove opportunità e all'amore, i pianeti sono favorevoli per un rinnovamento efficace. Un pensiero poetico: "Non puoi contare i tuoi giorni, ma puoi fare in modo che i tuoi giorni contino". (Harvey B. Mackay)

Pesci: buone le energie intellettive grazie alla congiunzione di Mercurio e Sole nel vostro cielo, ma sentirete delle insofferenze per via della Luna in Scorpione. Non siate troppo emotivi ma puntate sulla razionalità per fronteggiare gli imprevisti. La frase: "Non necessariamente occorre vincere per essere i primi". (Freddy Volo)