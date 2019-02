Annuncio

Annuncio

L'oroscopo del 7 marzo preannuncia diverse novità positive per alcuni segni zodiacali, come ad esempio per l'Ariete. Di seguito le previsioni degli astri.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: se qualcuno vi ha fatto del male dovreste prendere in considerazione l'ipotesi di perdonarlo. Questo potrebbe essere il giorno giusto.

Toro: i nativi di questo segno dovranno prendere coscienza che rimandare troppo a lungo una decisione non è un buon atteggiamento da assumere. Affinità con il Sagittario. Gli amici vi supporteranno in un'attività creativa che vi sta a cuore.

Gemelli: potreste apprezzare una tranquilla serata in famiglia, ma il resto della giornata del 7 marzo 2019 potrebbe strapazzarvi. Se vorrete far rifiorire le vostre energie, sarà necessario praticare un po' di attività sportiva nei giorni successivi.

Annuncio

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per voi non è ancora venuto il momento di mettere la testa a posto, ma una novità che vi raggiungerà il 7 marzo potrebbe farvi cambiare idea in un baleno. Ricordate che non si può fare sempre quello che si vorrebbe.

Leone: giornata no per i Leone con ascendente in Sagittario. Un progetto speciale, al quale avete lavorato tanto, fallirà. Preparatevi a vivere giornate difficili.

Vergine: sappiate che il 'malanimo' è un cattivo consigliere, quando si tratta di prendere decisioni che non riguardano solo voi. Buona affinità con Ariete e Toro il 7 marzo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: un bel massaggio vi potrebbe aiutare a liberarvi delle tensioni accumulate.

Annuncio

I migliori video del giorno

Lasciatevi trascinare per una volta dall'istinto, senza stare troppo a valutare i pro e i contro di ogni situazione che vi riguarda.

Scorpione: la vostra proverbiale simpatia raggiungerà alti livelli in questa giornata di sorprese, tutto sommato positiva, anche se certo non da mettere tra quelle da ricordare.

Sagittario: giornata fortunata in ogni ambito e livello energetico personale al top. Non rovinate il 7 marzo a causa di un litigio per futili motivi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l'amore vi avvolgerà in tutte le sue sfumature e vi scalderà il cuore, facendovi sentire importanti. Qualcuno vi spronerà a dare il massimo: tirate fuori il vostro orgoglio e dimostrate le vostre buone intenzioni.

Annuncio

Acquario: in questo periodo avete sopportato grandi fatiche, il 7 marzo potreste riposare e riflettere bene su quello che dovrà essere il vostro futuro.

Pesci: sta a voi cogliere le opportunità che questa giornata vi presenterà, ma sappiate che se avete commesso l'errore di trascurare il lavoro, sarà ora di renderne conto a qualcuno. Bene i rapporti sentimentali.