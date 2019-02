Annuncio

Annuncio

La giornata di martedì 5 marzo sarà fatta di piccole e grandi soddisfazioni per il Gemelli, il Toro, il Sagittario ed il Pesci. Il Cancro potrebbe pensare di tirarsi indietro nel gettarsi in un rapporto più profondo, il Capricorno invece si dedicherà interamente al lavoro.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: evitate di essere troppo severi con i colleghi sul posto di lavoro, perché comunque ci potrebbero essere delle ripercussioni non proprio piacevoli. Dividete la vostra situazione mentale dall'ambiente lavorativo.

Toro: un piccolo incarico lavorativo potrebbe essere un trampolino di lancio verso una promozione che desideravate da tempo, o semplicemente vi varrà un compenso di stampo economico.

Annuncio

Gemelli: l'ennesimo successo al lavoro vi tirerà su di morale senza dovervi affaccendare per forza. I complimenti dei colleghi vi faranno anche salire di autostima, ma attenti a non montarvi la testa.

Cancro: non sarete del tutto pronti a gettarvi in una nuova relazione, martedì ne avrete la prova inconfutabile. Ad ogni modo, al momento siete più decisi a proseguire con il lavoro per non rimanere indietro.

Leone: potreste avere della tenerezza con il partner che vi assorbirà completamente, e magari potreste anche avere una notizia non del tutto inaspettata che riguarderà la vostra famiglia.

Vergine: avrete modo di riflettere in solitudine sulla vostra situazione familiare oppure dal punto di vista amoroso. Probabilmente non utilizzerete dei mezzi termini nel giudicare l'altro e voi stessi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dei clienti insofferenti potrebbero rendervi la giornata peggiore di quello che credevate. Cercate di dare colore alle vostre ore lavorative chiacchierando con i colleghi oppure con il capo.

Scorpione: una piccola distrazione potrebbe essere un buon toccasana per la vostra mente, e magari potreste fare qualcosa di diverso dal solito, come provare a mettervi alla prova con qualche sfida.

Sagittario: il lavoro sarà stimolante per la vostra vena creativa, e con la vostra fantasia potreste davvero cambiare la prospettiva del pomeriggio in meglio. Sfruttate al meglio le vostre doti.

Capricorno: al momento solo il lavoro vi sta dando le soddisfazioni che volete, quindi l'amore per il momento non sarà contemplato.

Annuncio

Però almeno provate a non trascurare gli amici e i familiari.

Acquario: il rapporto con il vostro partner avrà bisogno di essere ravvivato con una iniziativa interessante al di fuori della quattro mura di casa. Potrebbe anche nascere una serata all'insegna dell'erotismo.

Pesci: un vecchio lavoro o una vecchia idea potrebbe essere utilizzata in questa giornata per ottenere dei guadagni in più, ma ovviamente dovrete rielaborarla e adattarla alle esigenze odierne.