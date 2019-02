Annuncio

Nel mese precedente, a febbraio, voi del segno dei Pesci avete fatto delle scelte che ora state confermando alla perfezione. Nel mese di marzo, sentirete l'aria di primavera: tutto ciò per voi significherà l'arrivo della dolcezza e della tenerezza, soprattutto all'interno della coppia. Marzo sarà anche un periodo ideale per uscire un po' di più, farete nuove esperienze attraverso brevi viaggi, magari in qualche zona di vostra gradimento.

Amore e affetti

Per voi pesciolini in coppia, sarà il momento di dedicarvi alla passione, ma non soltanto a quella prettamente legata all'eros, ma anche quella rappresentata dalla tenerezza e dalla complicità. Il periodo di marzo sarà proprio adatto a voi e alla vostra vita sentimentale e non mancheranno nemmeno i momenti di serenità vissuti in famiglia.

Insomma, un mese che vi regalerà ciò che desideravate da molte settimane. Voi single, invece, sarete più propensi a rimanere così ancora a lungo, perché difficilmente lascerete lo 'stato di grazia' della vita in 'libertà' per far spazio ad una relazione nella quale non trovereste nulla che vi soddisfi dal punto di vista sentimentale. Sarete più propensi ad affidarvi ai vostri interessi e la Bilancia potrebbe essere il partner ideale per esperienze insolite e del tutto fuori dal comune.

Lavoro e studio

Il vostro impiego professionale potrebbe risultarvi alquanto stretto in quanto non vi permette di tirare fuori il meglio della vostra creatività, quindi sentite il bisogno di essere più liberi.

Potrebbero esserci due strade tra cui dover scegliere per risolvere questo dilemma: o cominciare a pensare di mettervi in proprio o cercare di ritagliarvi del tempo da dedicare ai vostri interessi. Chi non ha un'occupazione, invece, potrebbe trovare delle offerte di lavoro, ma non del tutto allettanti. Se perseverate, sotto questo punto di vista, andrà di bene in meglio. Lo studio potrebbe annoiarvi, facendovi pensare che sia arrivato il momento di mollare o comunque concedervi una pausa più duratura rispetto a quelle abituali. L'importante è che non molliate la presa e che vi cerchiate quella motivazione in più per andare avanti più concentrati di prima.

Salute

Lo stress vivrà una situazione altalenante che non vi aiuterà affatto: se sarete in grado, però, di trovare la vostra valvola di sfogo prediletta, tutto sarà più semplice.

Ad ogni modo, fate in modo che il relax non manchi mai nelle vostre serate: così non rischierete di essere spossati il giorno seguente.