Il rapporto di coppia è un insieme di energie che scatenano sensazioni positive, regalando felicità e gioia. Guardando l'altro lato della medaglia ci accorgiamo però che cadendo da quel mondo paradisiaco ci si ritrova in una realtà nella quale subentrano difficoltà, incapacità di lasciarsi andare ai sentimenti, relazioni extraconiugali. Lanciamo un focus analizzando come ciascun segno zodiacale sia più propenso alla fedeltà o al tradimento, aiutati dall'influsso planetario [VIDEO]che cerca di risolvere le tensioni emotive.

L'Oroscopo dell'amore con classifica diventa più dettagliato che mai, trattando le sensazioni con i guanti nelle seguenti previsioni astrologiche.

Amore nelle previsioni astrologiche: la lista dei segni che tradiscono di più

Sagittario: al primo posto sul podio dell'infedeltà ci siete voi amici del Sagittario [VIDEO].

Cedete maggiormente alla tentazione di tradire, concedendovi senza remore un'avventura extraconiugale. Forse perché siete alla ricerca di qualcosa di divertente o per la vostra indole ribelle, se traditi riuscite a perdonare.

Ariete: impulsivi ed espansivi come siete, non avete difficoltà a instaurare relazioni con gli altri, rinnovandovi continuamente. Occhio a questa facilità di uscire "fuori dagli schemi", divenendo i Conquistadores dello Zodiaco e attingendo alle vostre spiccate doti di gran seduttori.

Acquario: fedeli solo ed esclusivamente a voi stessi, voi "acquarini" siete divisi tra la fedeltà e l'infedeltà, indecisi se inseguire il vostro desiderio di libertà e anticonformismo. In vista di un tradimento della persona amata, sarete comprensivi e cercherete di capire quali sono le difficoltà che hanno spinto il partner a trasgredire.

Gemelli: siete molto brillanti e comunicativi voi amici dei Gemelli, amate flirtate e lo fate con dimestichezza. Aperti alle novità, vivete l'amore senza limiti e odiate un partner che ve li impone. Forse il vostro lasciarvi andare al tradimento è dovuto al desiderio di sentirvi apprezzati e ammirati. Se traditi, perdonerete con facilità.

Pesci: tradite con leggerezza solo se trovate una persona che vi coinvolga appieno, allora vi lascerete andare nell'oceano di emozioni che il tradimento innesca. In caso di tradimento voi non tratterrete le lacrime, facendo sentire in colpa il partner traditore.

Vergine: l’unione per voi nati sotto il segno della Vergine è la condivisione di progetti e speranze comuni. Avete la consapevolezza che non è l’altro che deve colmare eventuali vuoti o risolvere problematiche personali, ma voi stessi. Se però non vi sentite apprezzati dal partner, allora diventerete davvero cattivi.

La classifica dell'oroscopo dell'amore con i segni più fedeli

Scorpione: abbastanza fedeli, voi amici dello Scorpione [VIDEO] tradite solo per il senso di inseguire qualcosa di misterioso e affascinante.

Occhio però a non essere traditi altrimenti vi vendicherete, con gli interessi.

Cancro: siete consapevoli del fatto che vivere un amore significa darsi completamente al partner, anima e cuore. Voi amici del Cancro tradite solo se vi sentite messi da parte, desiderosi di affetto come siete non tollerate un atteggiamento simile. Se traditi, porterete rancore.

Leone: voi leoncini amate stare al centro dell'attenzione e tradirete solo se rifiutati dal partner o messi da parte. In caso di tradimento, non perdonate e vi infuriate.

Bilancia: in caso di tradimento, vi lascerete andare alla tentazione solo cedendo a un corteggiamento fatto con stile. Se traditi, non perdonerete facilmente il partner, qualcosa si è rotto e non si può tornare indietro.

Capricorno: leali e onesti, non siete propensi al tradimento cari amici del Capricorno. Amate vivere la vostra storia d'amore con forte coinvolgimento amoroso, garantendo sicurezza al partner ma pretendendola anche. Il Capricorno se tradito non perdona.

Toro: più fedeli in assoluto siete voi amici del Toro, l'amore per voi rappresenta un impegno basato su sentimenti puri e leali, a cui dovete tener fede. Gelosi e possessivi come siete, terrete il vostro partner sotto controllo, evitando la possibilità di probabili tradimenti.