L'Oroscopo prevede una giornata intensa per la maggior parte dei segni zodiacali il 24 febbraio 2019, domenica. Di seguito le previsioni segno per segno per la prossima domenica.

Ariete,Toro, Gemelli: oroscopo del 24

Ariete: domenica 24 sarà una giornata sorprendentemente produttiva, poiché avrete molte idee innovative per risolvere alcuni problemi della vostra famiglia. Non avrete nessun tipo di contrasto con i vostri cari e trascorrerete con loro una serata tranquilla.

Toro: la vostra buona capacità di giudizio sarà apprezzata dalle persone che vi frequentano. In serata il vostro partner vi stupirà, con una bella sorpresa, e vi rivelerà alcune cose.

Gemelli: non accontentatevi delle belle parole: a voi servono i fatti per risolvere i vostri problemi. Chiedere maggiore spazio per realizzare i vostri progetti, perché ci sono persone che tendono ad approfittare del vostro eccesso di bontà.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: dovrete fare affidamento soprattutto sulla vostra capacità di prendere iniziative rischiose. In serata non mancheranno discussioni in famiglia che vi rattristeranno un poco. Faticherete a prendere sonno.

Leone: tornerà la voglia di amare e con essa rivaluterete la vita che conducete. Mercurio stimolerà la vostra creatività.

Vergine: non esagerate con lo sport in questa giornata del 24 febbraio: forse non sapete bene neanche voi cosa state cercando e vi sfogate con un eccesso di attività fisica?

Bilancia, Scorpione, Sagittario: le previsioni

Bilancia: la giornata del 24 febbraio sarà caratterizzata da un litigio inatteso con una persona a voi molto vicina.

Scorpione: giornata buona per affrontare a viso aperto i vostri "detrattori" e chiarire una volta per tutte alcune questioni lavorative.

Sagittario: vi sentirete particolarmente intuitivi e in serata potreste riscoprire il piacere di leggere un buon libro e di vedere un film in compagnia del vostro partner. Non mancheranno nuove idee.

Oroscopo del 24 febbraio per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: le indicazioni astrali sono migliori per chi ha l'ascendente in Leone. Il 24 febbraio 2019 il Capricorno vivrà un sabato sereno e a tratti noioso. Qualche contrasto sarà possibile con i figli.

Acquario: in amore cercherete qualcosa di speciale ed insolito per la serata. Bene la salute. Il 24 febbraio potreste ricevere una telefonata inattesa da una persona che non vedete da molto tempo.

Pesci: Saturno conferirà grande vigore alle vostre azioni.

Il 24 febbraio rifletterete molto sulla vostra vita ed avrete l'impressione di avere commesso tanti errori, al punto da progettare cambiamenti epocali.