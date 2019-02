Annuncio

Nuove previsioni astrologiche e nuovo oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Vediamo quali cambiamenti hanno in serbo stelle pianeti per i segni leggendo l'Oroscopo del 20 febbraio. Come sempre amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti.

Ariete: in amore giornata che vi permette di vivere le relazioni in maniera esaltante, attenzione solo ad alcuni conflitti che potrebbero accendersi. Nel lavoro arrivano i primi successi, ma la fatica non manca perché in questo momento è difficile stare dietro a tutto. Stanchezza per il fisico.

Toro: per i sentimenti Luna favorevole che aiuta il recupero visto le ultime due giornate un po' pesanti. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio fatevi avanti e affrontate qualche scelta nuova.

I nuovi incontri sono importanti. Fisico in ripresa, ma solo in serata.

Gemelli: a livello amoroso oggi meglio evitare gli scontri, qualcuno potrebbe cercare di andarvi contro. Nel lavoro si verificheranno delle uscite di denaro, attenzione a non perdere troppi soldi. Agitazione per il fisico.

Cancro: in amore periodo che aiuta il recupero, ma il mese migliore per parlare dell'argomento sarà quello di marzo. A livello lavorativo conviene programmare tutto con attenzione, tenete sotto controllo tutto quello che concerne la vostra attività. Fisico in ripresa.

Leone: a livello sentimentale giornata positiva. I nati del segno, che hanno avuto in passato problemi, ora devono darsi da fare e abbandonare qualsiasi tipo di timore.

Nel lavoro siete più convinti del solito e, se avete un'attività, qualche spesa in più è possibile. Recupero per il fisico.

Vergine: a livello amoroso Luna nel segno, maggiore chiarezza nelle storie che stanno vivendo complicazioni. A livello lavorativo questioni economiche e contratti vanno affrontati con molta cautela. Evitate di fare le ore piccole.

Previsioni 20 febbraio: la giornata

Bilancia: in amore, se ci sono due storie prima di lasciare il certo per l'incerto sarebbe il caso di aspettare perché a marzo le cose andranno meglio. Nel lavoro se dovete fare una scelta è il periodo migliore: stelle importanti in vista del futuro. Fisico positivo.

Scorpione: a livello amoroso pensate ad un progetto in vista del prossimo fine settimana, la giornata migliore sarà quella di domenica.

Nel lavoro buone opportunità e notizie positive, se avete un ruolo all'interno di un'attività sentite di non avere grandi prospettive. Recupero per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti periodo interessante, ma attenzione perché tra oggi e domani qualcosa potrebbe non funzionare come vorreste. Se dovete affrontare una storia che non va aspettate ancora qualche giorno. A livello lavorativo scelte da fare, evitate di fare il passo più lungo della gamba. Fisico che vi vede stanchi.

Capricorno: per i sentimenti giornata positiva se frequentate una persona del Toro o del Capricorno. Le emozioni sono maggiori. Nel lavoro dovete fare una scelta a livello economico: meglio prima fare due conti, riorganizzate quello che il passato ha bloccato. Agitazione e nervosismo non fanno bene al fisico.

Acquario: in amore con una persona della Vergine potrebbe nascere un rapporto interessante. Nel lavoro è il momento giusto per cambiare ma, prima di dire basta ad una collaborazione, aspettate maggio.

Curate di più il fisico.

Pesci: a livello sentimentale Luna in opposizione e questo non può che significare disagi. Attenzione a dosare bene le parole. A livello lavorativo scelte importanti quelle che si possono fare nei prossimi giorni, i cambiamenti potrebbero costare molto a livello economico. Recupero per il fisico.